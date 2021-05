Nuova Alfa Romeo Giulia: ecco l’ultima ipotesi

A fine anno si saranno già accumulati cinque anni da quando Alfa Romeo Giulia ha messo piede in concessionaria, con risultati commerciali tutt’altro che brillanti. Nonostante i venti di crisi sempre più forti che stanno soffiando nel segmento delle berline familiari, Alfa Romeo offrirà un restyling alla sua Giulia il prossimo anno. Un aggiornamento che secondo alcuni potrebbe anche rappresentare una sorta di canto del cigno per un modello che potrebbe anche scomparire dalla gamma alla fine della sua carriera.

Nuova ipotesi stilistica di come sarà la nuova Alfa Romeo Giulia che dovrebbe venire presentata a fine 2022

Qui vi mostriamo una nuova ipotesi del sito Auto-moto.com che prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova Alfa Romeo Giulia quando finalmente il restyling diventerà realtà forse entro la fine del prossimo anno. Il render mostra la berlina con un frontale rinnovato una nuova calandra.

Inoltre l’autore del render immagina che la vettura vedrà allungare le prese d’aria verso nuove ottiche, la cui firma luminosa sarà ispirata a quella inaugurata dalla concept car Alfa Romeo Tonale, mostrata al Salone di Ginevra del 2019. Modifiche minori dovrebbero interessare la parte posteriore dove forse saranno ritoccati solo i gruppi ottici.

Degli interni non si sa nulla ma secondo le ultime indiscrezioni non ci dovrebbero essere novità importanti per la nuova Alfa Romeo Giulia che a quanto pare non vedrà arrivare nemmeno una versione PHEV. Non si sa se la vettura vedrà una nuova generazione o se il modello in questione verrà rimpiazzato da una nuova vettura completamente diversa.

