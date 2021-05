Fiat Cronos continua a dominare in Argentina

Nell’aprile 2020, le concessionarie argentine sono rimaste paralizzate per gran parte del mese a causa dello scoppio dell’epidemia di coronavirus e le vendite di veicoli nuovi sono state le peggiori degli ultimi 60 anni (3.965 unità). Ora, nel 2021, la situazione è ben diversa: secondo Acara, l’ente che rappresenta le concessionarie nel Paese, sono state vendute 30.092 unità. Ancora una volta la grande dominatrice è stata la berlina made in Cordoba Fiat Cronos.

La berlina Fiat Cronos (2.909) anche ad aprile è rimasta al vertice delle vendite in Argentina per la settima volta negli ultimi 8 mesi

Per quanto riguarda le singole case automobilistiche, dopo 4 mesi consecutivi al vertice, Toyota (5.885) è stata superata dalla Volkswagen (6.187), ma resta la leader nel 2021. Fiat si piazza al terzo posto. In una feroce lotta per il 4 ° posto, la Renault (2.974) ha avuto la meglio sulla Chevrolet (2.903).

Responsabile, ancora una volta, di oltre il 70 per cento delle vendite Fiat in quel paese, la berlina Fiat Cronos con 2.909 nuove immatricolazioni è rimasta al vertice per la settima volta negli ultimi 8 mesi – l’eccezione è stata a dicembre, quando Hilux ha preso il comando. Il pick-up di Toyota (1.927), ha finito per perdere anche il 2 ° posto a causa di dell’incredibile performance di Volkswagen Amarok (2.141), cosa che non accadeva da anni, secondo Autoblog Argentina.

Continua dunque il dominio di Fiat Cronos che dunque sembra non avere rivali in Argentina a differenza di quanto accade in Brasile dove raramente la vettura della principale casa automobilistica italiana riesce a raggiungere la top 10. Si spera naturalmente che le cose possano andare altrettanto bene anche nei prossimi mesi.

