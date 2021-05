DS Automobiles è main sponsor di un importante evento a Monaco

Istituito dal 2005 per promuovere la mobilità sostenibile e l’energia rinnovabile, EVER Monaco è un evento internazionale dedicato a veicoli ecologici e di energia rinnovabile. Monaco accoglie gli attori più coinvolti nello sviluppo di nuove forme di energia e nel miglioramento dell’efficienza energetica.

Con il sostegno del governo del Principato di Monaco e dei suoi partner abituali, la fondazione Prince Albert II e la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz, la 16ª edizione si svolgerà dal 5 al 7 maggio 2021 presso l’Espace Fontvieille tramite uno spettacolo aperto al pubblico. DS Automobiles è il principale sponsor di EVER Monaco 2021 dove metterà a disposizione la nuova DS 9 E-Tense 225 per i test drive.

DS 9 E-Tense, all’evento saranno presenti diversi esemplari per test drive

DS Automobiles: l’edizione 2021 dell’evento EVER Monaco sarà supportata dal brand

Completamente impegnata nella transizione energetica, la casa automobilistica francese è già leader nell’elettrificazione. Con quasi un terzo delle sue vendite costituite da veicoli 100% elettrici o ibridi plug-in, il marchio di Stellantis è stato tra i leader dei brand multi-energia in termini di emissioni medie di CO2 in Europa per tutto il 2020. Questi risultati sono il frutto di una strategia di elettrificazione stabilita dalla creazione di DS Automobiles nel 2014.

EVER Monaco è un evento molto speciale che si svolge nel Principato e anticipa l’E-Prix di Monaco, il settimo round del campionato di monoposto elettriche, di cui proprio DS Automobiles è detentrice del doppio titolo piloti e team. In merito alla DS 9 E-Tense, è disponibile all’acquisto da quest’anno e viene proposta con propulsori ibridi plug-in con potenza fino a 360 CV, oltre alla presenza della trazione integrale.

Béatrice Foucher, CEO di DS Automobiles, ha detto: “Questa nuova edizione di EVER Monaco è una vetrina fondamentale per noi per presentare la DS 9, la nostra elegante berlina presto in vendita. La nostra partecipazione a questa manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile sottolinea anche la strategia di elettrificazione stabilita quando il marchio è stato creato nel 2014. Oggi siamo leader per le emissioni di CO2 dei marchi multienergetici in Europa. Durante questa settimana saremo anche a Monaco alla ricerca della seconda vittoria consecutiva nel Principato mentre difendiamo i nostri titoli in Formula E“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI