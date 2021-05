Peugeot è leader in Francia a fine aprile

Per il secondo mese consecutivo, Peugeot è leader del mercato francese nel segmento PC+LCV, ottenendo un’ottima performance nei primi quattro mesi del 2021. In particolare, la casa automobilistica francese è riuscita a conquistare una quota di mercato pari al 19%.

Il successo della gamma di veicoli della casa del Leone continua, con sei vetture presenti ai vertici del segmento. La Peugeot 208 rimane il veicolo più venduto nel mercato francese mentre la versione 100% elettrica, la Peugeot e-208, continua ad essere il veicolo elettrico più venduto in Francia.

Peugeot 2008

Peugeot: la casa del Leone conquista un’ottima performance nei primi quattro mesi del 2021

Nei primi quattro mesi del 2021, l’azienda ha piazzato due veicoli tra le prime cinque vetture più vendute nel paese: la 208 in testa con una quota di mercato del 5,7% e il SUV 2008 che mantiene il terzo posto con una quota di mercato del 4,7%. Inoltre, come detto poco fa, il marchio di Stellantis ha piazzato sei veicoli ai primi posti nei rispettivi segmenti.

La Peugeot 208 si è posizionata al vertice nel segmento B con una quota di mercato del 5,7%. Il 2008, invece, ha spiccato nel segmento B-SUV con una quota di mercato pari al 4,7%.

Peugeot 508 PSE

Nel segmento C-SUV, invece, troviamo il Peugeot 3008 con una quota del 3,5%. Proseguendo, troviamo il 5008 nel segmento C-SUV a sette posti con una quota di mercato dell’1,5%.

Nel segmento D, al primo posto si è posizionata la Peugeot 508 con una quota di mercato dello 0,5%. Infine, il Rifter è stato il leader nel segmento delle monovolumi con una quota di mercato dello 0,4%.

Peugeot 3008

La quota di mercato del brand francese nei primi quattro mesi del 2021 è stata del 19,1%

In un mercato auto che in Francia è cresciuto del 51% nel periodo gennaio-aprile di quest’anno, Peugeot ha conquistato una quota di mercato del 19,1%. Per quanto concerne i veicoli commerciali leggeri, nel mercato francese si è registrato un aumento del 68%. In questo caso, il brand automobilistico francese detiene una quota di mercato del 18,3%.

Ricordiamo che Peugeot è riuscita a raggiungere un nuovo record di vendite in Europa nei primi due mesi del 2021 proprio grazie alle 208 e 2008. In particolare, la compatta è stata il veicolo più venduto mentre il SUV si è posizionato in quarta posizione. Complessivamente, i due modelli della casa del Leone si sono piazzati nella top 5 delle auto più vendute nel Vecchio Continente.

Per il secondo mese consecutivo, la Peugeot 208 si è posizionata in cima alla classifica delle auto più immatricolate nel mercato europeo. Inoltre, è anche la prima volta nella storia di Peugeot che è prima sia nel mese che nel complessivo.

Peugeot 5008

