Un Alfa Romeo Romeo 2 del 1961 è disponibile all’asta

Molti di voi sicuramente sapranno che, a metà degli anni ‘50, Alfa Romeo ha portato sul mercato un furgone chiamato Alfa Romeo Romeo 2 “Autotutto” e ora un esemplare è disponibile all’asta tramite Gooding & Company.

Nel 1954, la casa automobilistica italiana decise che era il momento giusto per lanciare un piccolo veicolo commerciale. Costruito in tre serie fino al 1967, il piccolo furgone vantava delle sospensioni dipendenti su tutti e quattro i lati e la trazione anteriore.

Alfa Romeo Romeo 2 interni

Alfa Romeo Romeo 2: un bellissimo esemplare del 1961 è in cerca di una nuova casa

Questo particolare esemplare è un modello appartenente alla Serie 2 e dispone di una carrozzeria in rosso scuro ispirata alla scuderia di Formula 1 e un grosso logo Alfa Romeo presente esternamente, oltre all’iconico quadrifoglio verde e alla scritta Assistenza corse. Secondo la casa d’aste, questo furgone dovrebbe essere venduto a un prezzo compreso fra 60.000 e 80.000 dollari (49.877-66.503 euro).

L’Autotutto di seconda generazione presentava una piattaforma versatile che ha permesso alla casa automobilistica di Arese di proporlo in una serie di diverse configurazioni di carrozzeria. Anche se l’annuncio dell’asta di Gooding & Company non riporta i km percorsi, le foto fornite dimostrano che è stato ben mantenuto nel corso degli ultimi anni in quanto non ci sono danni evidenti.

La stessa cosa si può dirla dell’abitacolo. Qui troviamo un semplice volante a tre razze, un cruscotto color crema con indicatori e interruttori circolari classici e la scritta Romeo sui pannelli delle portiere.

L’Alfa Romeo Romeo 2 dispone anche di sedili con rivestimento in pelle blu. La seconda e la terza fila sono costituite da semplici panche con braccioli in pelle blu e acciaio verniciato di bianco.

L’annuncio riporta che il furgone fa parte di un’importante collezione nel sud della California dal 2016 e sarà venduto con manuale del proprietario, brochure di vendita, scala per accedere al portapacchi presente sul tetto, cric, ruota di scorta e una copia del libretto italiano.

Sotto il cofano è presente un motore bialbero a quattro cilindri in linea da 1.3 litri prodotto da Alfa Romeo capace di sviluppare una potenza di 35 CV. Questo propulsore permetteva al veicolo di raggiungere una velocità massima di 97 km/h.

Accanto al motore venne installata una trasmissione composta da un cambio manuale ZF a 4 rapporti. L’Alfa Romeo Romeo 2 fu assemblato sia in Italia che in Spagna. Tuttavia, gli esemplari fabbricati in quest’ultimo paese montavano il motore Perkins tipo 4.99 da 1.6 litri con cambio sincronizzato su tutte le marce avanti.













































