Ferrari lancerà una collezione di moda tramite una sfilata

Ferrari offre una vasta linea di prodotti con il suo marchio, composta da accessori, abbigliamento, orologi e tanto altro ancora. Quest’estate, però, la casa automobilistica di Maranello farà un passo importante, diventando una vera e propria casa di moda. Questa differenza molto probabilmente significa poco per chi già veste Ferrari.

Si tratta però di una mossa molto importante, presa da Maranello per continuare a spingere verso questa direzione. A giugno, l’azienda ospiterà una sfilata a Maranello, secondo quanto dichiarato da WWD.

Ferrari, la sfilata dovrebbe tenersi a giugno a Maranello

Ferrari: il cavallino rampante diventerà una vera casa di moda

La location scelta non è ovviamente un caso in quanto la sfilata si svolgerà presso la sede centrale del noto produttore di supercar per dare un ulteriore tocco di esclusività. Se tutto dovesse andare secondo i piani previsti, l’evento sarà aperto al pubblico e quindi si svolgerà fisicamente.

Negli ultimi mesi, abbiamo visto stilisti e case di moda utilizzare eventi virtuali o passerelle con poche persone per mostrare le ultime collezioni ma Ferrari probabilmente impiegherà tutte le sue forze per la sua prima uscita. Secondo lo stesso report, la collezione sarà caratterizzata da diversi prodotti per uomo, donna e bambini, nonché accessori.

I fornitori di lusso lavoreranno seguendo le disposizioni del designer Rocco Iannone, direttore creativo del marchio Ferrari ed ex capo designer di Giorgio Armani. Prevista anche l’apertura simultanea del ristorante Ferrari a Maranello. Ovviamente, la casa automobilistica italiana manterrà il suo obiettivo di realizzare auto di produzione limitata.

Il merchandising è stato sempre importante per la casa automobilistica di Maranello

Detto ciò, anche prima del 2020, il merchandising era molto importante per il cavallino rampante, quindi ha senso una crescita del genere nellsettore della moda. Questa nuova mossa si unisce a una partnership pluriennale annunciata a febbraio con Richard Mille.

Quest’ultimo è sponsor e licenziatario del cavallino rampante. In qualità di team partner e di official watch della Scuderia Ferrari, il brand orologiero svizzero Mission Winnow apparirà sulle monoposto del team e sui caschi dei piloti a partire dalla prossima stagione di Formula 1.

Richard Mille sosterrà anche altre attività di Maranello nel Motorsport come Official Timekeeper, sponsor di Competizioni GT e de LaFerrari Challenge, Partner di Ferrari Driver Academy e Technical Partner di Ferrari Esports Series e di FDA Esports Team.

Infine, la casa automobilistica modenese e Richard Mille avvieranno una collaborazione fra i rispettivi team di ricerca e di design per creare un’esclusiva gamma di orologi a tiratura limitata per esprimere l’eccellenza tecnologica e lo stile distintivo di entrambe le società.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI