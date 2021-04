Peugeot e-2008 premiato Best Crossover da TopGear

Il Peugeot e-2008 è stato annunciato nel corso del 2020 come modello completamente elettrico facente parte della strategia della casa del Leone che prevede di fornire una gamma 100% elettrificata entro il 2025.

Nelle scorse ore, il SUV a zero emissioni è stato nominato Best Crossover da TopGear, riuscendo a vincere in un mercato particolarmente affollato. I giudici dei TopGear Electric Awards hanno apprezzato il modello per le sue prestazioni, il design elegante e futuristico e l’autonomia molto soddisfacente.

Peugeot e-2008 interni

Peugeot e-2008: il SUV a zero emissioni ha soddisfatto molto i giudici dei TopGear Electric Awards

Jack Rix, redattore di TopGear, ha dichiarato: “Se stai cercando un crossover elettrico compatto, scoprirai che le tue opzioni sono molte e crescono di giorno in giorno. Il nostro suggerimento è il Peugeot e-2008 … c’è brillantezza nel design, sia dentro che fuori. L’autonomia e le prestazioni sono superiori e sembra futuristico senza alcuna sfacciataggine di Ritorno al futuro Parte II“.

Lanciati nel 2020, i TopGear Electric Awards celebrano la crescente domanda e gli sviluppi dell’elettrificazione. I premi elogiano i migliori modelli dell’intero mercato degli EV, dai SUV, alle compatte fino ad alcune delle ultime hypercar full electric.

Julie David, Managing Director di Peugeot UK, ha dichiarato: “Sono molto entusiasta di vedere il Peugeot e-2008 nominato ‘Best Crossover’ ai TopGear Electric Awards 2021. L’e-2008 rappresenta la nostra visione per un futuro di mobilità elettrica versatile, pratico e accessibile a tutti i conducenti. È fantastico distinguersi da una dura concorrenza poiché la popolarità dei veicoli elettrici continua a crescere. Continueremo a sviluppare i modelli della nostra offerta elettrica mentre lavoriamo per fornire una gamma completamente elettrificata entro il 2025“.

Il nuovo Peugeot e-2008 è supportato da un motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW) abbinato a una batteria da 50 kWh che promette fino a 331 km di autonomia nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Utilizzando un caricatore rapido da 100 kW, la batteria richiede soltanto 30 minuti per raggiungere l’80% di capacità.

All’interno dell’e-2008 troviamo il nuovo i-Cockpit 3D sviluppato da Peugeot costituito da un volante multifunzione compatto, un display head-up a 3D configurabile e uno schermo touch da 7/10 pollici con risoluzione HD.

A bordo del SUV 100% elettrico troviamo una serie di tecnologie avanzate di ultima generazione come il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, il Lane Positioning Assist, il supporto Apple CarPlay e Android Auto e il Peugeot Connect SOS e Assistance. Infine, tramite l’app MyPeugeot è possibile controllare da remoto il precondizionamento dell’abitacolo oppure la ricarica della batteria.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI