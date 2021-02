Peugeot e-2008 è stata l’elettrica più venduta a gennaio in Portogallo

A gennaio, Peugeot, un marchio rappresentato da LPM a Leiria, Pombal, Tomar, Santarém e Caldas da Rainha, è diventato il marchio leader nella vendita di veicoli elettrici in Portogallo.

Infatti la casa automobilistica del Leone, che fa parte del nuovo gruppo Stellantis capeggiato dall’amministratore delegato Carlos Tavares, ha ottenuto in Portogallo a gennaio una quota del 21 per cento in questo segmento con 87 vetture su 413 modelli completamente elettrici venduti nel paese.

Peugeot e-2008 è stata l’auto elettrica più venduta in Portogallo nel mese di gennaio del 2021

Il risultato è arrivato soprattutto grazie alla Peugeot e-2008, che è stato il modello elettrico più venduto in Portogallo a gennaio con 60 unità, seguita dalla nuova Peugeot e-208 con 25 unità e dalla recente e-Traveller con 2 unità.

L’offerta diversificata di Peugeot, con oltre il 50 per cento della sua gamma con versioni elettrificate, ha portato il marchio francese di Stellantis ad iniziare l’anno 2021 come leader del mercato nazionale (LEV + offerte termiche) vendendo 1.702 veicoli, raggiungendo così il 14% della quota di Mercato.

