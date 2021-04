Maserati ha stabilito una partnership a lungo termine con Cohn e Wolfe

Il marchio automobilistico di lusso del gruppo Stellantis, Maserati ha stabilito una partnership a lungo termine con Cohn & Wolfe. L’agenzia è responsabile della manutenzione dei canali polacchi del marchio su Facebook e Instagram.

L’agenzia ha iniziato a lavorare sui profili Maserati di nuova creazione comunicando gli effetti della collaborazione del marchio con il suo nuovo ambasciatore globale – David Beckham. Nell’ambito delle attività congiunte, è stato creato un filmato girato a Miami, dove si incontrano le icone dello sport mondiale e dell’industria automobilistica: l’auto Maserati, con l’ex capitano dell’Inghilterra al volante.

Ewa Zambrzycka, account manager e Ilona Koliievska, account executive sono responsabili dell’implementazione delle attività per conto dell’agenzia. Maserati ha particolarmente a cuore la gestione dei suoi profili social sempre più importanti a livello di marketing con il passare del tempo.

Ricordiamo che Maserati nei prossimi anni dovrebbe nuovamente tornare alla ribalta nel mondo dei motori dopo anni di crisi causata dalla mancanza di novità. Le cose però sono cambiate a settembre con l’arrivo della nuova MC20 che rappresenta una sorta di antipasto di quelle che sarà una vera e propria rivoluzione nella gamma della casa automobilistica del Tridente che lancerà molti nuovi modelli e abbraccerà l’elettrificazione.

La prossima grande novità in autunno sarà il lancio di Maserati Grecale. Il D-SUV che sarà prodotto a Cassino diventerà la nuova entry level del marchio garantendo un massiccio aumento delle immatricolazioni in particolar modo in Europa dove il modello proverà a sfidare rivali del calibro di Porsche Macan.

