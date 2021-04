Patente di guida, nuova App per smartphone anche per dislessici

Un esame per la patente di guida aperto a tutti, questo ciò che si legge sulle pagine del Messaggero che ha parlato della nuova Applicazione per Smartphone realizzata da Sermetra Net Service, sicuramente tra le più grandi reti di Agenzie per pratiche automobilistiche e Autoscuole dello Stivale.

La nuova applicazione è stata creata per agevolare il compito degli allievi che devono prepararsi per prendere al patente. Ed è una Applicazione pensata anche per le persone che hanno alcune difficoltà, come quelle affette da difficoltà di lettura o dislessia.

Esame per la patente alla portata di tutti

Una Applicazione che punta a rendere più semplice lo studio di quanti devono superare gli esami per la patente di guida, con tanto di tracce auto per chi ha le difficoltà prima citate. Nella Applicazione ci sono sia scritte che audio, tutti i quiz ministeriali previsti e che sono quelli in cui devono cimentarsi gli aspiranti neo patentati.

Un modo per esercitarsi più facilmente, questo ciò che si propone di fare questa Applicazione da scaricare sul proprio dispositivo mobile e che viene concessa gratuitamente agli interessati.

Come fare per scaricare l’App

La nuova Applicazione è dedicata sia ad utenti con smartphone Android che IOS. Il nome della App per poterla trovare facilmente sul Google Play Store o su Apple Store è “Quiz Patente 2021 Nuovo – Divertiti con la Patente”.

La App è gratis anche se a primo impatto sembra che per sbloccare alcune funzionalità occorrerebbe pagare. Come specificano direttamente gli addetti di Semetra Net Service Srl però, con uno studio costante e giornaliero si sbloccano di volta in volta varie funzioni in modo tale da rendere l’Applicazione perfettamente sfruttabile senza alcun pagamento.

Il fatto che per lo sviluppo del prodotto la società abbia pensato anche a soggetti con difficoltà di lettura ha trovato anche l’ok da parte dell’AID, cioè dell’Associazione Italiana Dislessia. Va ricordato anche che perfino le tracce audio sono state pensate anche per chi parla il francese ed il tedesco oltre all’italiano.

Oltre alla App anche un sito internet

L’Applicazione è stata studiata in modo tale che gli aspiranti neo patentati possano esercitarsi facilmente con tutti i quiz previsti dal Ministero, con schede appositamente create e con domande che si rinnovano all’infinito. Oltre ai quiz e alle schede, anche giochi appositamente creati per rendere più divertente l’assorbire tutte le nozioni utili a superare l’esame.

Oltre alla Applicazione, naturalmente facile da usare e scaricare e più alla portata di tutti per via della larga diffusione dei nuovi smartphone, da Semetra anche un sito internet che ha le stesse funzionalità dell’Applicazione. Il sito in questione è “QuizPatenteApp.com”.

