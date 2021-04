Abarth 595 Competizione: ecco un test drive | Video

Nel 2011, Abarth ha sfruttato il Motor Show di Bologna per presentare una nuova gamma di vetture basate sull’Abarth 500 con il nome di Abarth 595. Quest’ampia line-up è caratterizzata da numerose versioni fra cui l’Abarth 595 Competizione.

Con questa serie speciale, la casa automobilistica torinese vuole riportare alla luce il concetto di derivazione dei modelli di base, caratteristica principale dello Scorpione. La versione Competizione della 595 si differenzia da quella Turismo principalmente per il design che risulta più aggressivo e per alcune dotazioni di serie differenti.

Abarth 595 Competizione interni

Abarth 595 Competizione: AutoTopNL ha messo alla prova la compatta performante dello Scorpione

In seguito all’introduzione del model year 2015, la 595 Competizione ha ricevuto un incremento della potenza, passando da 160 a 180 CV. Ciò ha permesso alla vettura di differenziarsi dalle varianti Turismo, Kit Elaborazione e Yamaha Factory Racing.

Oltre a questo, l’Abarth 595 Competizione è dotata di un impianto frenante maggiorato sviluppato da Brembo, usato già sulle versioni 695. Non mancano nuovi cerchi in lega Formula da 17” disponibili nelle colorazioni titanio, magnesio e nero.

Rispetto alle altre 595, la variante Competizione si differenzia a livello estetico per alcuni dettagli diversi. Su frontale, maniglie del portellone posteriore e maniglia delle portiere è stata utilizzata una speciale colorazione grigio satinata con trattamento Tarcold Gray al posto delle cromature.

Questo colore è stato applicato anche agli specchietti retrovisori esterni e alla plancia interna del cruscotto. Di serie, l’Abarth 595 Competizione è dotata di volante in pelle con inserti colorati, fari allo xeno, cerchi in lega da 17” con pneumatici 205/40, pedaliera e soglie sottoporta in alluminio satinato e sedili e leva del cambio con inserti colorati.

Concludiamo questo articolo proponendovi un test drive effettuato dal noto canale YouTube AutoTopNL su un esemplare giallo della compatta ad alte prestazioni dello Scorpione. Secondo le specifiche rivelate dallo youtuber, l’esemplare utilizzato per la prova dispone di un quattro cilindri turbo da 1.4 litri con potenza di 205 CV e 300 nm di coppia massima abbinato alla trazione posteriore. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 6,6 secondi mentre la velocità massima è di 230 km/h.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI