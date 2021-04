L’Italian F.4 Championship Powered by Abarth partirà il 16 maggio

L’Italian F.4 Championship Powered by Abarth aprirà la stagione 2021 delle monoposto motorizzate dallo Scorpione con il propulsore 414TF T-Jet da 1.4 litri con potenza di 160 CV. Si tratta di un propulsore che da diversi anni rappresenta un punto di riferimento nell’ambito del Motorsport.

Il prossimo 16 maggio, sul circuito Paul Ricard, si alzerà il sipario sull’ottava stagione della serie tricolore. Una griglia di partenza composta da 35 vetture che confermano la bontà di un progetto nato otto anni fa, voluto dalla FIA, accolto dalla Federazione Italiana ACI Sport e sposato da Tatuus, Abarth e Pirelli che hanno creato un prodotto completamente made in Italy ma esportato in tutto il mondo.

Italian F.4 Championship Powered by Abarth: il primo appuntamento si terrà sul circuito Paul Ricard

Tale progetto prosegue a vele spiegate anche in Germania dove, dopo alcune modifiche al calendario, l’ADAC F4 Championship Powered by Abarth inizia un mese dopo la serie italiana, il 13 giugno, sul tracciato Red Bull Ring. Anche per la serie teutonica ci sarà una griglia di partenza di altissimo livello con 14 piloti già confermati e diversi team che cercheranno di sfruttare un calendario che soltanto in un’occasione metterà in concomitanza le due serie.

In questo modo, i team potranno schierare le loro monoposto sia nella serie ADAC che in quella organizzata da ACI Sport. Sebastian Montoya del team Prema Powerteam, figlio dell’ex pilota PF1 Juan Pablo, sarà uno dei protagonisti della serie italiana e anche di alcune tappe di quella tedesca.

Ci sarà anche Lorenzo Patrese di AKM Motorsport che è pronto a seguire le orme del padre Riccardo. Sfida al femminile, invece, quella tra Hamda Al Qubaisi di Prema Powerteam e Maya Weug di Iron Lynx, prima donna ad approdare nella Ferrari Driver Academy dopo aver conquistato la vittoria nel progetto “Girls On Track – Rising Stars” lanciato dalla FIA.

Dopo l’esordio del 16 maggio a Le Castellet, L’Italian F.4 Championship Powered by Abarth si sposterà a Misano il 6 giugno. Una settimana dopo scatterà anche la serie tedesca con la prima gara del Red Bull Ring. In concomitanza, il 27 giugno con Vallelunga e Oschersleben in cui i giovani piloti della Formula 4 si divideranno fra le competizioni.

La stagione continuerà con la trasferta olandese per la serie tedesca l’11 luglio sul tracciato di Zandvoort. Il 25 luglio, la serie italiana si sposterà a Imola prima della pausa estiva. Ad agosto, l’ADAC F4 Championship Powered by Abarth passerà sul circuito del Nurburgring. Prima del gran finale si terranno altri sei appuntamenti tra settembre e ottobre.

L’Italian F.4 Championship Powered by Abarth chiuderà la stagione con le tappe di Red Bull Ring il 12 settembre, Mugello il 26 ottobre e Monza il 30 ottobre mentre quella tedesca scenderà in pista a Hockenheim il 19 settembre, Sachsenring il 3 ottobre e nuovamente Hockenheim il 24 ottobre.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI