Nuovo Fiat Toro: svelata la versione personalizzata da Mopar

Le innovazioni e le possibilità offerte dalla gamma del nuovo Fiat Toro si riflettono anche nel programma post-vendita. Abbiamo di fronte il pick-up con il maggior numero di accessori disponibili sul mercato brasiliano. Questo spiega il fatto che il Toro sia il veicolo di Stellantis più personalizzato dai suoi proprietari in Brasile.

Dei 71 accessori che compongono l’intero catalogo di Mopar, 14 sono inediti. Un esempio è la copertura rigida in alluminio per il cassone. Oltre ad avere un design elegante, in armonia con le linee del pick-up, il nuovo accessorio impedisce l’ingresso di acqua e polvere e può essere anche aperto e chiuso elettricamente usando un comodo telecomando.

Nuovo Fiat Toro Mopar interni

Nuovo Fiat Toro: Mopar presenta una versione personalizzata basata sull’allestimento Ultra

Un’altra novità molto interessante per il cassone è il tappetino. Con 6 mm di spessore, è realizzato in PVC ad alta resistenza alla perforazione e ha un design antiscivolo, portando protezione e sicurezza. Oltre all’hard-top, rafforza ulteriormente la versatilità del nuovo Toro come Sport Utility Pickup (SUP).

Per il pavimento interno è disponibile un nuovo tappetino in gomma con bordi alti che consente di mantenere intatto l’abitacolo. L’elenco degli accessori inediti per il nuovo Fiat Toro include anche dei gradini laterali premium in argento o nero e degli adesivi per il lato del corpo.

Una parte di questi articoli è stata installata in una versione esclusiva del Toro Ultra chiamata Fiat Toro Mopar. Quest’ultima ha subito un intenso processo di “moparizzazione”. Tra gli accessori originali presenti sul Toro Mopar troviamo adesivi con il logo Ultra sulle minigonne, ganci traino con lancia rimovibile, tappetini interni con bordo rialzato e altro ancora.

Ci sono altre caratteristiche uniche come il cofano motore con tre prese d’aria, i cerchi da 20” ispirati al Dodge Durango SRT, degli pneumatici 245/45, un rivestimento in pelle speciale con logo Mopar sugli schienali dei sedili e delle cuciture blu su sedili, volante, bracciolo centrale, leva del cambio e portiere.

La sportività è garantita da sospensioni ribassate di 4 cm tramite l’utilizzo di speciali molle, oltre a un doppio terminale di scarico e a un filtro dell’aria conico K&N. Questi ultimi due componenti permettono al motore turbodiesel da 170 CV e 350 nm di offrire un sound più aggressivo.

Il look esclusivo offerto dal Fiat Toro Mopar si completa con una carrozzeria dipinta in blu metallizzato con inserti neri sul tetto e sulle strisce del cofano motore. Il tipico colore di Mopar è presente anche sulle cinture di sicurezza, sulle modanature delle prese d’aria laterali, sul raggio centrale del volante e nell’illuminazione ambientale, composta da strisce a LED sul pannello e sul pianale anteriore.

