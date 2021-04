Fiat Toro 2022 svelato ufficialmente in Brasile

Dopo varie indiscrezioni e foto spia, Fiat ha finalmente presentato in Brasile il Fiat Toro 2022, disponibile ad un prezzo di partenza di 114.590 R$ (17.499 euro) e con disponibilità nelle concessionarie del marchio torinese presenti nel mercato brasiliano a partire da oggi.

Offerto nelle versioni Endurance, Freedom, Volcano, Ranch e Ultra, il nuovo Toro propone un design aggiornato nella parte anteriore e con motorizzazioni che includono l’E.torQ Evo 1.8 con potenza massima di 139 CV nella versione Endurance.

Fiat Toro 2022 interni

Fiat Toro 2022: l’ultimo restyling porta con sé diverse novità interessanti

La versione entry-level però è disponibile con il nuovo Firefly turbo 1.3 a benzina con potenza massima di 185 CV e 270 nm di coppia massima a 1750 g/min. Entrambi vengono offerti con cambio automatico Aisin a 6 marce e la trazione anteriore. Fiat ha precisato che proporrà la trazione integrale 4×4 per le versioni minori soltanto se il mercato lo richiederà.

Nelle altre varianti, il Firefly turbo 1.3 viene venduto assieme al Multijet 2.0 diesel da 170 CV e 350 nm, abbinato a una trasmissione automatica a 9 marce e alla trazione 4×4. Gli allestimenti Ranch e Ultra sono venduti esclusivamente con il propulsore a gasolio.

Il nuovo Fiat Toro porta con sé nuovi fari Full LED, una griglia frontale più grande, un abitacolo aggiornato con display TFT da 7 pollici per il quadro strumenti digitale e un sistema di infotainment con schermi da 8.4 e 10.1 pollici.

Un pacchetto completo di ADAS per la massima sicurezza a bordo

Un’altra novità è rappresentata dal debutto del servizio Connect Me di TIM con rete 4G per accedere a servizi online, navigatore e fare shopping tramite le applicazioni di bordo. Il Toro 2022 ha ricevuto anche i nuovi comandi per il climatizzatore, un vano portaoggetti da 26 litri e un nuovo logo interno.

Le versioni top di gamma propongono un pacchetto completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) con fari abbaglianti automatici, frenata di emergenza, sistema di mantenimento della corsia di marcia e altro ancora.

Tra le altre caratteristiche proposte dal nuovo model year del pick-up troviamo anche aribag laterali e a tendina, varie porte USB Type-A e Type-C, specchietti esterni con inclinazione verso il basso, comandi al volante, alzacristalli elettrici, chiusura elettrica, sedile del conducente con regolazione, sistema ISOFIX, luci di marcia diurna a LED, sensori di parcheggio posteriori, controlli elettronici di stabilità e trazione, cerchi in lega da 16” e fanali posteriori a LED.

Alcune varianti dispongono inoltre di retrocamera, volante in pelle, bracciolo anteriore, barre al tetto, fari fendinebbia, protezione sottoscocca, sensori di parcheggio anteriori, caricatore wireless per smartphone compatibili, bracciolo posteriore, sedili con regolazione elettrica, specchietti retrovisori esterni con calotta cromata, barra di protezione cromata, sedili in pelle con finitura specifica e tantissimo altro ancora.

Di seguito, trovate il listino dei prezzi completo del Fiat Toro 2022:

Endurance 1.8 Flex AT6: 114.590 R$ (17.499 euro)

Endurance 1.3 Turbo Flex AT6: 119.590 R$ (18.263 euro)

Freedom 1.3 Turbo Flex AT6: 131.890 R$ (20.142 euro)

Volcano 1.3 Turbo Flex AT6: 144.990 R$ (22.142 euro)

Endurance 2.0 Diesel AT9 4×4: 152.990 R$ (23.364 euro)

Freedom 2.0 Diesel AT9 4×4: 164.390 R$ (25.105 euro)

Volcano 2.0 Diesel AT9 4×4: 177.690 R$ (27.136 euro)

Ranch 2.0 Diesel AT9 4×4: 185.490 R$ (28.328 euro)

Ultra 2.0 Diesel AT9 4×4: 187.490 R$ (28.633 euro)







































































