Continental si aggiudica un ordine per un computer ad alte prestazioni

Per la prima volta, Continental ha vinto un ordine per fornire al settore dei veicoli commerciali delle unità telematiche che includono computer ad alte prestazioni. Ciò significa che l’azienda tecnologica offre ora anche una soluzione capace di soddisfare i crescenti requisiti di connettività, complessità e portata funzionale dei camion.

Continental utilizzerà il suo ampio know-how telematico, già collaudato nel settore delle auto, per completare al meglio questo ordine proveniente da uno dei principali produttori europei di veicoli commerciali.

Continental, lo scorso anno è stato il primo fornitore a produrre in serie un computer ad alte prestazioni

Continental: l’ordine prevede la fornitura di unità telematiche al settore dei veicoli commerciali

L’azienda tecnologica è uno dei pionieri nel segmento di mercato dei computer ad alte prestazioni. L’anno scorso, Continental è stato il primo fornitore a produrre in serie un computer ad alte prestazioni con software. Quest’ultimo collega l’architettura elettronica, controlla i flussi di dati e abilita gli aggiornamenti OTA nella serie ID di modelli 100% elettrici proposta da Volkswagen.

Gilles Mabire, responsabile della business unit Veicoli commerciali e servizi di Continental, ha detto: “Continental ha riconosciuto il potenziale dei computer ad alte prestazioni in una fase iniziale e ha utilizzato il suo know-how nell’elettronica dei veicoli, che è cresciuto nel corso di molti anni, per creare una base per applicazioni innovative, ora anche per il settore dei veicoli commerciali“.

Sfruttando un computer ad alte prestazioni, la società tedesca sta affrontando la sempre crescente varietà di funzioni e complessità nella connettività dei veicoli commerciali. Nella soluzione per autocarri, l’azienda abbina l’unità telematica a un computer ad alte prestazioni, permettendo la mappatura di un gran numero di funzioni aggiuntive e di diverse applicazioni.

Nel settore dei trasporti, ciò comporta applicazioni rilevanti per la concorrenza che vanno dalla digitalizzazione della catena logistica alla diagnostica remota per garantire aggiornamenti software via OTA. La soluzione proposta da Continental è in grado di gestire grandi flussi di dati generati dal veicolo molto meglio dei computer convenzionali.

