Noleggio lungo termine dell’auto elettrica: un test fondamentale

Chi è abituato da sempre a guidare auto a benzina o diesel, può fare un salto di mentalità, passando all’auto elettrica. A qualcosa serve la vettura intermedia fra endotermico e batteria, ossia l’ibrida. Ancora di più, l’ibrida plug-in, ricaricabile, che però ha una salvezza nel motore a benzina. Un test fondamentale per passare ai veicoli a zero emissioni è il noleggio lungo termine dell’auto elettrica.

Infatti, prendo l’auto in affitto per un anno. Sino a 5 anni. All’inizio, se previsto, pago un anticipo. Poi, verso un canone mensile. Per liberarmi della macchina alla fine del contratto di noleggio: veicolo che era, resta e sempre sarà della società di noleggio. Si tratta di un utilizzo, non di una proprietà, per il cliente.

L’automobilista che guida l’elettrica a noleggio lungo può essere dipendente o titolare di un’azienda. O un soggetto con partita Iva. Di rado, ma sempre più spesso, un privato senza partita Iva. Che gode degli enormi vantaggi del noleggio: dentro, hai uso del mezzo, manutenzione, assicurazione Rc auto obbligatoria.

Così, pensi solo all’elettrica, non hai incombenze. Un pacchetto all inclusive. Se l’elettrica ti piace, dopo l’esperienza di un anno, puoi pensare all’acquisto. Ma magari ti è piaciuto così tanto il noleggio, da volerla sempre e solo in affitto.

Sperimenti la carica notturna della macchina tramite wallbox, a casa. O, se si può, in azienda. Testi la ricarica lenta e veloce. Valuti i costi mensili del rifornimento di corrente e lo paragoni al pieno di benzina e di diesel.

Noleggio lungo termine dell’auto elettrica: sperimentare l’ansia da ricarica

Soprattutto, capisci se la tua ansia da ricarica riesci a tenerla sotto controllo. Oppure se ti manca la comodità indubbia della pompa di benzina o di gasolio, che ti lascia tranquillo in qualsiasi momento, su qualunque strada.

Ci sarebbe anche una seconda strada: il noleggio a breve termine. Da un giorno a un mese. Testi l’auto elettrica per pochi giorni. Versando una tariffa predeterminata. Certo che non è una prova valida come quella che dura un anno.

