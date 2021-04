Ferrari 812 GTS: Novitec presenta la sua versione modificata

Novitec ha deciso di annunciare una serie di accessori e modifiche per la Ferrari 812 GTS. Sebbene la vettura del cavallino rampante non abbia bisogno di alcun tipo di miglioramento per impressionare i suoi proprietari, la nota società di tuning tedesca è comunque riuscita a trovare dei modi per migliorare le caratteristiche meccaniche, l’aerodinamica e l’aspetto visivo della convertibile ad alte prestazioni.

In versione stock, la 812 GTS è equipaggiata con un motore V12 aspirato da 6.5 litri che produce 800 CV di potenza a 8900 g/min e 718 nm di coppia massima a 7000 g/min, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce. Assieme alla trazione posteriore, la supercar a cielo aperto impiega non più di 3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 340 km/h.

Ferrari 812 GTS by Novitec interni

Ferrari 812 GTS: ecco alcuni accessori e componenti realizzati da Novitec per la open top

La cabrio di Maranello dispone anche di una serie di materiali di alta qualità ed elementi estetici accattivanti all’interno del suo abitacolo. Come è possibile vedere nelle varie foto, le modifiche apportate da Novitec non sono così selvagge come la Stallone GTS progettata da Mansory.

In particolare, il tuner ha realizzato diversi accessori in fibra di carbonio aggiunti alla carrozzeria della Ferrari 812 GTS come l’estensione per lo splitter anteriore, gli inserti in carbonio per le prese d’aria e uno spoiler a tre parti collocato sul retro. Qui è presente anche un nuovo diffusore. La supercar dispone lateralmente di minigonne personalizzate e di finiture in fibra di carbonio attorno agli specchietti retrovisori esterni.

Ognuna di queste componenti è stata sottoposta a test approfonditi nella galleria del vento per massimizzare la loro efficienza aerodinamica. Non manca un set di cerchi Vossen, più precisamente il modello NF 10 a 10 razze con diametro di 21” davanti e 22” dietro.

Novitec ha poi abbassato il centro di gravità della 812 GTS tramite l’ausilio di molle sportive che hanno ridotto l’altezza da terra di 35 mm. L’assale anteriore della GTS è dotato di un sistema idraulico che permette di regolare l’altezza in modo da attraversare senza problemi dossi o altre superfici irregolari presenti sulla strada.

Per quanto riguarda le prestazioni, il tuner ha installato un impianto di scarico ad alte prestazioni con convertitori catalitici all’avanguardia che hanno portato la potenza a 841 CV a 8750 g/min e 751 nm a 7300 g/min. Adesso la open top del cavallino rampante impiega 2,8 secondi per raggiungere i 100 km/h partendo da 0 mentre la velocità massima è di 345 km/h.

Oltre ad incrementare la potenza, l’impianto di scarico ha cambiato il suono prodotto dalla vettura. Il modulo è dotato di terminali di scarico da 110 mm ed è presente una placcatura in oro 999, oltre a flap con controllo attivo che permettono al guidatore di regolare il sound della Ferrari 812 GTS.



















