Nuovo Fiat E-Ducato: ecco le soluzioni disponibili per averlo

Giovedì, Fiat Professional ha presentato alla stampa il nuovo Fiat E-Ducato che si propone sul mercato italiano come la versione 100% elettrica del pluripremiato Ducato. Il furgone a zero emissioni è disponibile ad un prezzo di partenza di 42.700 euro (IVA esclusa) in caso di rottamazione.

Nel prezzo, il marchio torinese include il programma Top Car by Mopar che prevede manutenzione ordinaria e garanzia estesa fino a 5 anni/120.000 km. Oltre al classico acquisto, però, Leasys dà la possibilità di salire a bordo del nuovo E-Ducato e guidarlo in totale libertà senza avere pensieri legati alla gestione del veicolo.

Fiat E-Ducato disponibile con Noleggio Chiaro Light e Be Free Pro

Fiat E-Ducato: Leasys offre un paio di soluzioni che permettono di guidare il furgone senza acquistarlo

È possibile decidere quanta strada fare, quali servizi includere e aggiungere nuove caratteristiche in qualsiasi momento se le esigenze di mobilità cambiano. Inoltre, è possibile gestire comodamente tutti i servizi anche da smartphone tramite l’app UMOVE.

Il nuovo furgone full electric sarà disponibile con formula di noleggio a lungo termine Noleggio Chiaro Light e Be Free Pro. La prima è una formula che consente di noleggiare a un canone competitivo e con un set minimo di servizi quali copertura FCA, assistenza stradale e servizio di infomobilità I-Care.

In più, questa soluzione permette al cliente di avere un diritto di prelazione sull’acquisto della vettura al termine del periodo di noleggio. Noleggio Chiaro è disponibile anche nella formula tradizionale per chi desidera un pacchetto all inclusive che comprende in aggiunta il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e le coperture per furto, incendio e riparazione danni.

Be Free Pro, invece, è la soluzione di mobilità di Leasys pensata per soddisfare le esigenze di tutti i liberi professionisti. Non è previsto il versamento di alcun anticipo, il canone mensile è fisso e i principali servizi assicurativi, di assistenza e di infomobilità sono inclusi nel prezzo. Nel caso in cui cambiassero le esigenze di business, sarà possibile restituire il veicolo dopo 30 mesi senza alcuna penale di restituzione anticipata.

Il canone comprende assicurazione, tassa di proprietà, bollo, sistema di infomobilità e assistenza stradale. Inoltre, Be Free Pro può essere sottoscritto anche nella formula integrata Be Free Pro Plus che include la copertura per riparazione danni, la copertura furto incendio e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sempre per il nuovo Fiat E-Ducato è disponibile la formula Free to E che permette al cliente, entro due mesi dall’acquisto e con un massimo di 1500 km percorsi, di restituire il proprio furgone con l’impegno ad acquistare un Ducato a motore termico, un Talento o un Doblò.

