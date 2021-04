Il nuovo Fiat E-Ducato presentato alla stampa italiana

Fiat Professional ha deciso di annunciare proprio oggi il nuovo Fiat E-Ducato, ossia la versione 100% elettrica del Ducato. La casa automobilistica torinese ha scelto questo giorno in quanto oggi si celebra la 51ª Giornata Mondiale della Terra, una manifestazione universale dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e alla diffusione di una corretta informazione ed educazione in tema di ecologia.

L’E-Ducato è stato presentato on the road con una conferenza collegata contemporaneamente a più siti e condotta da Massimo Temporelli, docente universitario e appassionato divulgatore scientifico.

Fiat E-Ducato interni

Fiat E-Ducato: svelato oggi alla stampa la versione 100% elettrica del furgone

Eric Laforge, Head of LCV Enlarged Europe di Stellantis, ha detto: “Per E-Ducato si è partiti dall’idea di realizzare non solo un veicolo “green”, ma una soluzione di mobilità completa che si caratterizzasse per versatilità, affidabilità, efficienza e sostenibilità (intesa sia a livello ambientale che economico): in sintesi, uno strumento di lavoro per far crescere il business rispettando i dettami dell’ecologia, un modello pronto a ogni missione, che mira senza compromessi a essere il benchmark del mercato e che sarà è in grado di fare le stesse cose dei veicoli con motore termico. Con le sue 400 configurazioni risponderà alle esigenze di tutti gli operatori professionali, dalle flotte per il trasporto merci alle imprese edili, dagli artigiani ai fornitori di servizi municipali“.

A partire dalla configurazione della parte elettrica, troviamo la conferma che il Fiat E-Ducato è stato plasmato sui bisogni dei clienti. Grazie alla sua architettura, senza compromessi e ingombri nella parte inferiore del telaio e con un’ampia distanza tra i longheroni, il nuovo furgone commerciale può alloggiare in maniera ottima le batterie sotto il pavimento, lasciando intatta la capacità di carico che va da 10 a 17 m³ di volume e quasi 2 tonnellate di peso.

Altri vantaggi riguardano l’ottima distribuzione dei pesi e l’abbassamento del centro di gravità che migliora l’handling del veicolo in ogni condizione. L’E-Ducato è in grado di raggiungere prestazioni equivalenti a quelle delle versioni con motori diesel grazie a un propulsore elettrico che produce 122 CV (90 kW) di potenza e 280 nm di coppia massima per uno scatto da 0 a 50 km/h in 5 secondi.

È possibile fra due pacchi batterie per un’autonomia fino a 370 km

Inoltre, l’E-Ducato dispone di una serie di soluzioni modulari, a partire da due differenti configurazioni delle batterie da 47 e 79 kWh. Inoltre, sono disponibili quattro tipi di modalità di ricarica di cui tre disponibili al lancio. La versione con batteria da 47 kWh è in grado di percorrere fino a 170 km nel ciclo WLTP e fino a 235 km nel ciclo urbano. La variante con batteria da 79 kWh, invece, percorre 280 km che salgono a 370 km nel ciclo urbano.

Oltre a questo, Fiat Professional garantisce le batterie per una durata di 10 anni/220.000 km sulla versione da 79 kWh e 8 anni/160 1000 km su quella da 47 kWh. Tramite il selettore Drive Mode, il Fiat E-Ducato permette al conducente di scegliere fra tre modalità di guida: Normal, Eco e Power.

Inoltre, il furgone propone due funzionalità per salvaguardare la peace of mind del guidatore: Turtle Mode e Recovery Mode. La prima è molto simile al risparmio energetico presente sugli smartphone e si attiva automaticamente in condizioni di bassa carica, limitando le performance del veicolo e garantendo un’estensione della carica dell’8/11%. La seconda, invece, premete all’E-Ducato di continuare ad operare garantendo la prosecuzione del lavoro nel caso in cui un modulo batterie non funzionasse.

Secondo quanto dichiarato da Fiat Professional, il furgone ha costi di manutenzione più bassi di circa il 40% rispetto a un veicolo con motore tradizionale. In Italia, il nuovo Fiat E-Ducato è disponibile ad un prezzo di partenza di 42.700 euro + IVA in caso di rottamazione. Nel prezzo è incluso il programma Top Care by Mopar che prevede manutenzione ordinaria e garanzia estesa fino a 5 anni o 120.000 km.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI