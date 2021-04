I piloti Peugeot per il WEC al volante della Peugeot 508 PSE

Loïc Duval, Kevin Magnussen, Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes e James Rossiter hanno scelto la Peugeot 508 PSE per i loro viaggi perché offre un’esperienza di guida e sensazioni uniche. La 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED è la quintessenza dell’esperienza degli ingegneri di Peugeot Sport e una vetrina tecnologica. Con i suoi 360 cavalli di potenza, è l’auto di serie più potente mai costruita dalla casa francese. E poiché il piacere di guida è al centro del DNA del marchio, gli ingegneri di PSE hanno adattato il telaio della 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED per ottenere comfort e tenuta di strada di alto livello.

I piloti WEC della casa del Leone al volante della nuova Peugeot 508 PSE

Progettata nelle officine della casa del Leone di Versailles e prodotta in Francia a Mulhouse, questa vettura può essere ordinata da ottobre 2020, insieme all’annuncio del ritorno di PEUGEOT al Campionato del mondo di endurance (WEC) nel 2022 nella LMH (Le Mans Hypercar ) classe regina. Per questo i piloti WEC prenderanno in consegna da aprile la loro 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, in versione berlina o SW.

James Rossiter e Gustavo Menezes sono andati dalla concessionaria Groupe Chopard a Nizza per dare un’occhiata alla loro vettura, mentre Paul Di Resta ha ricevuto le chiavi al PEUGEOT SPORT a Satory e ci ha dato le sue prime impressioni: “Mi sono davvero divertito con la mia Peugeot 508 PSE.”

“L’auto perfetta per la famiglia anche mentre dà la sensazione che sia un’auto ben progettata per uno come me. Adoro il collegamento che è stato sviluppato nella stessa fabbrica dell’auto da corsa. Inoltre uso principalmente l’ibrido elettrico in città da quando sono tornato dal ritiro dell’auto. Anche i seggiolini per bambini vanno bene! “

James Rossiter, un appassionato di sport e lunghe distanze, aggiunge:” Sono davvero impressionato da alcune delle impostazioni che hanno fatto, in particolare il controllo dell’assetto, i dumper e il controllo elettronico. Può rispondere individualmente ai tuoi input di guida e modificare il comportamento della tua auto per adattarsi ad ogni condizione e al tuo stile di guida. Questo è per me qualcosa che porta Peugeot Sport a un altro livello.

È bello sentire la potenza, la coppia e l’istanza di risposta del motore elettrico. Con la versione SW, posso mettere la mia bicicletta o la tavola di volo nella parte posteriore. Ogni mattina posso viaggiare facilmente ovunque con i miei giocattoli, il che è un grande piacere per me ”. Loïc Duval, Kevin Magnussen e Mikkel Jensen riceveranno presto la loro Peugeot 508 PSE nei rispettivi paesi di residenza, ovvero Svizzera, Danimarca e Austria. Per i nostri clienti nelle concessionarie, le consegne iniziano in Francia. Potranno ritirare le loro auto alla fine di aprile – inizio maggio 2021.

