Nuova Citroën C3 conferma il suo successo in Italia

I numeri esprimono con convinzione il successo commerciale della nuova Citroën C3 in Italia. Al termine del primo trimestre del 2021, la compatta si è posizionata al terzo posto nel suo segmento e inoltre è il sesto modello più venduto in assoluto da inizio anno.

Nel nostro Bel Paese, il lancio della nuova C3 risale allo scorso settembre e da allora ha convinto già oltre 26.500 clienti a firmare un contratto di acquisto. L’analisi dei contratti mostra le preferenze con cui sono state fatte le scelte individuali. Ad iniziare dalla predilezione che riguarda il motore, dove il 76% è a favore del benzina PureTech 83 S&S, da sempre centrale dell’offerta motoristica della C3.

Nuova Citroën C3: la compatta francese si conferma fra le bestseller nel nostro Paese

In termini di allestimento, il primato spetta alla versione Shine con il 38% sul totale delle vendite, a conferma di come venga gradita una dotazione ricca e completa. Il 16% ha scelto gli interni Advanced Comfort, diventati subito un nuovo capitolo nel benessere della casa automobilistica francese.

Anche le personalizzazioni risultano apprezzate, come dimostra il tetto a contrasto scelto dal 60% dei clienti oppure la scelta di un Pack Color opzionale voluto dal 15%. La Citroën C3 si è sempre dimostrata pronta ad anticipare le nuove tendenze, anche attingendo dalle scelte fatte su altri modelli presenti nella gamma. È il caso degli Airbump, ovvero le protezioni laterali che sottolineano il lato sicurezza della vettura.

Nell’ultima versione, l’indiscussa personalità di questa vettura si è completata con una nutrita serie di elementi. Ad iniziare dal frontale che esprime la nuova identità del brand di Stellantis e completa di nuovi proiettori a LED, di serie su tutta la gamma.

L’efficienza delle motorizzazioni viene certificata dalle norme Euro 6, con un mix prestazionale che si presta ad emissioni ridotte. I nuovi sedili Advanced Comfort propongono un inedito benessere per ogni tipo di viaggio, con la completezza di un equipaggiamento che offre 12 tecnologie di assistenza alla guida e diversi servizi connessi.

Ecco le offerte valide fino al 31 aprile 2021

Con un listino che parte da 14.400 euro, Citroën vuole continuare a sedurre approfittando della possibilità di scelta tra differenti formule estremamente vantaggiose. Per la nuova C3, infatti, la casa automobilistica francese propone il finanziamento Simplydrive con cui, ad esempio, è possibile acquistare la vettura in allestimento Feel e con motore PureTech 83 al prezzo di 129 euro al mese per 35 mesi, con anticipo di 2800 euro e con rata finale di 7525,50 euro.

Previsti percorrenza massima di 30.000 km, TAN fisso del 5,49% e TAEG del 7,85%. L’offerta è valida solo in caso di permuta/rottamazione ed è riservata ai clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 30 aprile 2021. Inoltre, questa offerta non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valida fino ad esaurimento stock.

In alternativa all’acquisto è disponibile il noleggio a lungo termine tramite Free2Move Lease. Ad esempio è possibile guidare la nuova Citroën C3 Feel con motore PureTech da 83 CV sottoscrivendo un contratto di 36 mesi e 45.000 km che prevede 209 euro (IVA inclusa) come rata mensile per 35 mesi. È previsto un primo canone pari a 3209 euro (IVA inclusa) e un’offerta che comprende manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa, antifurto con polizza incendio e furto e tassa di proprietà.

