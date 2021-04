Ram 1500 TRX: ecco un’analisi dopo il controllo dell’olio motore

I ragazzi di The Fast Lane Truck pare abbiano il primo Ram 1500 TRX consegnato in America o almeno il primo protagonista di vari video su YouTube. L’intero team ha percorso diversi km in pochissimo tempo, perciò non è più un esemplare nuovo di zecca. Nonostante i vari test effettuati, il TRX ha continuato a funzionare perfettamente.

In recenti articoli abbiamo visto lo stesso pick-up affrontare altri veicoli fra cui alcune muscle car, un altro TRX e così via. La sua affidabilità è dovuta principalmente al motore Hellcat ormai collaudato mentre il resto del gruppo propulsore è stato costruito con la robustezza in mente, quindi non ci si aspettano grossi problemi.

Ram 1500 TRX tre quarti posteriore

Ram 1500 TRX: i ragazzi di TFL hanno svuotato il serbatoio dell’olio motore per farlo analizzare

Il team di The Fast Lane Truck ha deciso però di svuotare il serbatoio dell’olio motore del 1500 TRX dopo 9656 km percorsi per farlo analizzare. L’analisi è risultata buona con normali quantità di residui metallici per un motore nuovo di zecca, il che è sorprendente considerando ciò che ha subito il pick-up. È stata effettuata un’ispezione delle parti meccaniche che non ha rivelato problemi di rilievo.

Il pick-up dispone di pneumatici off-road. Dopo tre viaggi a Moab, le gomme del pick-up Hellcat di TFLnow sono ancora in ottime condizioni. Nella stessa clip, il recensore afferma che, per entrare nell’abitacolo, bisogna per forza prendere le chiavi in mano e premere un pulsante. Inoltre, il cassone è così alto che per salirci su diventa difficile.

Essendo un veicolo proveniente dallo stesso gruppo di cui Dodge e Chrysler fanno parte, alcuni potrebbero mettere in dubbio l’affidabilità del modello quando inizieranno a sorgere i primi problemi.

Tuttavia, il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat, che in questo caso produce 712 CV e 881 nm, è uno dei propulsori più affidabili realizzati fino ad ora da Stellantis e prima ancora da FCA.

Sarà interessante vedere come il Ram 1500 TRX si confronterà, in termini di manutenzione e costi, con altri veicoli del suo segmento come il GMC Hammer 100% elettrico. Per maggiori informazioni, date un’occhiata al video presente dopo la galleria fotografica.

