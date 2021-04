Ram 1500 TRX: due esemplari con prezzi diversi si sfidano in una drag race

Il nuovo Ram 1500 TRX con motore Hemi V8 sovralimentato è stato presentato ormai da diversi mesi. Nonostante ciò continua ad essere protagonista in diversi video pubblicati su YouTube. L’ultima clip condivisa da The Fast Lane Truck ci mostra un confronto molto particolare fra due esemplari dello stesso pick-up Hellcat.

Molti pensano che la casa automobilistica statunitense abbia semplicemente preso il V8 da 6.2 litri da una Dodge Charger o Challenger SRT Hellcat e installato nel vano motore del Ram 1500 ma non è così. Gli ingegneri di Ram hanno fatto molto di più per assicurarsi che il TRX potesse sopportare senza battere ciglio, quindi c’è molto più da prendere in considerazione oltre al potente propulsore.

Ram 1500 TRX: quale esemplare è stato il più veloce nel quarto di miglio?

Nel confronto svolto dai ragazzi del canale The Fast Lane Truck, ci sono due esemplari di 1500 TRX che però hanno prezzi nettamente diversi: uno costa poco più di 72.000 dollari (60.081 euro) mentre l’altro poco più di 100.000 dollari (83.447 euro). La domanda è: il divario di quasi 30.000 dollari (25.034 euro) porta qualche differenza in termini di prestazioni? Non dovrebbe considerando che il motore sotto il cofano è lo stesso.

A prima vista, il Ram 1500 TRX meno costoso (quello bianco) dovrebbe effettivamente avere la meglio in quanto pesa 32 kg in meno ma questo valore avrà davvero importanza per un pick-up da 2,9 tonnellate in grado di sviluppare 712 CV e 881 nm di coppia massima? Per scoprire il vincitore vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

