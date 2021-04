Questa Ferrari Scuderia Spider 16M costa oltre 400.000 dollari

La Ferrari Scuderia Spider 16M è stata costruita per celebrare la vittoria di Ferrari nel suo 16º campionato costruttori in Formula 1 nel 2008. Questo modello è stato prodotto in appena 499 esemplari, tutti già venduti prima della presentazione ufficiale.

Si tratta sostanzialmente di una versione in edizione limitata di una vettura che molti considerano una delle Ferrari più importanti nella storia del brand. Stiamo parlando della Ferrari F430.

Ferrari Scuderia Spider 16M motore

Ferrari Scuderia Spider 16M: un bellissimo esemplare del 2009 sta cercando un nuovo proprietario

La F430 è stata presentata ufficialmente durante il Salone di Parigi nel settembre del 2004, segnando l’arrivo di una nuova generazione di supercar con motore V8 prodotte dal cavallino rampante. Inoltre, la vettura porta con sé uno sviluppo nell’uso dell’alluminio partito con la 360 Modena. Non mancano varie innovazioni molto importanti che derivano dall’esperienza accumulata in Formula 1 come il manettino e il differenziale elettronico E-Diff.

Di recente, le case automobilistiche hanno continuato ad abbracciare il turbocompressore e i propulsori V8 aspirati ad altissimo regime di giri nelle supercar a motore centrale sono ormai un lontano ricordo.

Una concessionaria californiana, chiamata Fusion Luxory Motors, sta proponendo in vendita una bellissima Scuderia Spider 16M del 2009 disponibile ad un prezzo di ben 408.488 dollari (338.349 euro). Da considerare il prezzo di vendita originale pari a 333.873 dollari (276.545 euro). Secondo la descrizione dell’annuncio di vendita, la supercar ha percorso appena 2897 km, il che significa che è praticamente nuova di zecca.

Come optional, questo esemplare propone pinze freno rosse, soglie sottoporta in fibra di carbonio, rivestimento in pelle con cuciture rosse a contrasto nell’abitacolo e livrea da corsa con bandiera italiana.

Per quanto riguarda le prestazioni, la Ferrari Scuderia Spider 16M impiega soli 3,7 secondi per scattare da 0 a 100 km/h, prima di raggiungere una velocità massima di 315 km/h. Il tutto è racchiuso in un corpo dal peso di soli 1440 kg. Il motore V8 da 4.3 litri riesce a sviluppare una potenza massima di 510 CV e 470 nm di coppia massima.

