Ferrari Scuderia Spider 16M: come va dopo 13 anni? | Video

Durante il Salone di Francoforte del 2007, Michael Schumacher ha svelato ufficialmente la Ferrari 430 Scuderia come diretto successore della 360 Challenge Stradale e che a sua volta è stata sostituita dalla 458 Speciale.

Questa vettura allora si posizionava al vertice della gamma di supercar a motore centrale del cavallino rampante e si scontrava sul mercato con artisti del calibro di Porsche 911 GT3 RS e Lamborghini Gallardo Superleggera. Rispetto alla F430 standard, la versione Scuderia si differenziava per il fatto che era più leggera e potente.

Ferrari Scuderia Spider 16M: scopriamo le prestazioni della supercar a motore centrale dopo 13 anni

L’anno successivo, la casa automobilistica di Maranello ha presentato la Ferrari Scuderia Spider 16M costruita per celebrare la vittoria nel campionato del mondo di Formula 1 dalla Scuderia Ferrari. Questa versione offriva più potenza rispetto alla normale F430 Spider e meno peso.

Sotto il cofano è stato installato un motore V8 aspirato da 4.3 litri capace di sviluppare una potenza di 510 CV e 470 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 6 marce. I dati ufficiali forniti da Maranello parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi e una velocità massima di 315 km/h.

In totale, Ferrari costruì appena 499 esemplari della 430 Scuderia e tutti furono venduti in pochissimo tempo. Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da Hubraum TV in cui ci mostra le prestazioni e il sound della Ferrari Scuderia Spider 16M.

