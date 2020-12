Lancia 037 Stradale: uno specialista italiano riporterà in vita l’iconica vettura

La Lancia 037 Stradale resta una delle auto da rally più iconiche della storia ed è l’ultima vettura a trazione posteriore da aver vinto il campionato del mondo di rally contro una serie di rivali a quattro ruote motrici. Con i piloti Walter Röhrl e Markku Alen, la 037 portò la storica casa automobilistica torinese a vincere il titolo Costruttori nel 1983 contro Audi e la sua Quattro a trazione integrale.

Mentre le auto Lancia con livrea Martini hanno catturato tantissime persone, la versione stradale omologata rimane oggi un veicolo molto apprezzato. Della 037 Stradale furono prodotti soltanto 217 esemplari, realizzati per rispettare le normative del Gruppo B. Oggi è possibile trovare in commercio esemplari di quest’auto pagando anche 500.000 dollari.

Lancia 037 Stradale: Kimera Automobili lancerà presto un progetto omaggio

Kimera Automobili, uno specialista italiano nel restauro di auto, ha costruito un’attività di successo restaurando e mantenendo le Lancia originali, inclusa la 037. Ora, l’esperto sta compiendo un ulteriore passo in avanti con la Kimera EVO37. Si tratta di una sorta di progetto tributo costruito internamente.

Kimera Automobili ha reinventato la Lancia 037 Stradale utilizzando materiali e tecnologie di ultima generazione. Rimanendo fedele al design e alla forma della vettura originale, Kimera si è avvalso dell’aiuto del costruttore di motori Claudio Lombardi per rivedere la parte meccanica che vedrà il motore a quattro cilindri in linea da 2 litri originale modernizzato e potenziato.

Tale propulsore, sovralimentato e di origine Abarth, era in grado di sviluppare una potenza di 208 CV e consentiva alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in circa 7 secondi. La nuova unità promette di offrire una potenza compresa tra 506 e 608 CV grazie a una combinazione di turbocompressore e sovralimentazione. La potenza verrà inviata alle ruote posteriori tramite un cambio manuale tradizionale o uno sequenziale più moderno.

Kimera Automobili non ha ancora rilasciato dettagli tecnici sulla speciale Lancia 037 Stradale ma ha dichiarato che il core del modello originale è stato mantenuto tramite il coinvolgimento di ex specialisti e meccanici dell’epoca.

Il risultato finale sarà una somma di stile, gusto e fascino di una leggendaria Lancia da corsa degli anni ’80 e un’auto moderna composta da caratteristiche straordinarie in termini di prestazioni, comfort e utilizzo quotidiano. Il debutto al pubblico è previsto in occasione del Goodwood Festival of Speed 2021.

