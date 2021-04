Nuova Jeep Grand Cherokee avvistata a bordo di un rimorchio | Video

Con la Jeep Grand Cherokee di nuova generazione, la casa automobilistica americana ha deciso di percorrere una strada molto particolare, lanciando prima la versione a tre file. Quest’ultima variante è stata presentata ufficialmente a gennaio mentre quella a due file è rimasta in segreto, almeno fino ad ora.

Oltre al video visto un paio di giorni fa, i ragazzi del canale YouTube TFLnow hanno pubblicato un nuovo filmato sulla piattaforma di Google che mostra le due nuove Grand Cherokee assieme.

Nuova Jeep Grand Cherokee su rimorchio foto

Nuova Jeep Grand Cherokee: un prototipo immortalato in video mentre veniva trainato da una Grand Cherokee L

In particolare, la versione L sta trainando su un rimorchio un prototipo della Jeep Grand Cherokee standard. Questo non dovrebbe essere un problema per il SUV considerando che già il più piccolo motore Pentastar V6 da 3.6 litri è capace di trainare fino a 2812 kg. L’Hemi V8 da 5.7 litri disponibile come optional, invece, riesce a trainare fino a 3265 kg.

Naturalmente, i nostri occhi non ricadono sulla GrandCherokee L ma sulla versione a cinque posti. Purtroppo, la clip non ci svela molte caratteristiche sul SUV più piccolo ma possiamo notare un frontale diverso con prese d’aria più ancorate e un retro più corto. A giudicare dai cerchi, non dovrebbe trattarsi della variante 4xe ibrida plug-in avvistata il 21 aprile.

Nella clip viene menzionato il fatto che il marchio di Stellantis sta conducendo vari test di traino sulle montagne e che il prototipo in questione potrebbe aver subito qualche guasto non riparabile al momento, perciò è stato trainato dalla sorella maggiore. Speriamo che tutti i problemi riscontrati durante le prove vengano risolti prima della messa in vendita prevista entro la fine di quest’anno.

La Jeep Grand Cherokee 2022 avvistata un po’ di giorni fa disponeva di un particolare terminale di scarico e dei nuovi cerchi con design a cinque razze. Come detto qualche riga fa, si trattava della versione PHEV. Infatti, per tutta la durata della clip, il prototipo completamente camuffato ha sfruttato esclusivamente il motore elettrico per muoversi.

Ciò ha reso difficile rilevare il tipo di propulsore endotermico nascosto sotto il cofano. Ad ogni modo, il modello tradizionale della nuova Jeep Grand Cherokee dovrebbe debuttare negli Stati Uniti con i motori Pentastar V6 ed Hemi V8.

