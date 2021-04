Fiat Toro 2022: le versioni Ultra e Ranch avranno una griglia frontale esclusiva

Il Fiat Toro 2022 verrà proposto in Brasile con due griglie diverse, come anticipato da precedenti report. Tuttavia, questa caratteristica non verrà utilizzata per distinguere le versioni diesel da quelle flex. La griglia con la trama a nido d’ape sarà esclusiva delle versioni Ultra e Ranch mentre le altre varianti avranno una griglia con barre orizzontali.

Sulla base di queste informazioni, un noto sito Web brasiliano ha deciso di aggiornare il suo progetto digitale che anticipa il design finale del Toro 2022. In particolare, il render rivela una griglia con barre orizzontali che dovremmo trovare sulle versioni Endurance, Freedom e Volcano.

Fiat Toro 2022: ecco le ultime informazioni emerse sul nuovo restyling del pick-up

Come anticipato in un recente articolo, il Fiat Toro 2022 sarà svelato ufficialmente il 22 aprile. Oltre all’estetica leggermente rivista, il pick-up, che ha riscosso un grande successo sin dal suo arrivo nel 2016, avrà un abitacolo completamente rivisto a seconda della versione scelta. Fra gli aggiornamenti attesi ci sarà un nuovo sistema di infotainment con schermi nuovi e più grandi (a seconda della variante), disposti anche verticalmente come i pick-up di Ram.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il veicolo manterrà il motore E.torQ 1.8 abbinato a un cambio manuale e automatico e il turbodiesel da 2 litri con trazione 4×4 e trasmissione a 9 rapporti. Il grande protagonista del nuovo restyling del Fiat Toro sarà però il turbo 1.3 con potenza di 185 CV e 270 nm.

Infine, il nuovo modello garantirà una maggiore sicurezza a bordo grazie ad alcuni sistemi di assistenza alla guida come la frenata di emergenza, il monitoraggio dell’angolo cieco e l’avviso di cambio corsia.

