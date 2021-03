Fiat Mobi Trekking protagonista al BBB 21

Lunedì sera, Fiat ha presentato al più fortunato partecipante del Big Brother Brasil (BBB) 2021 la versatile Fiat Mobi Trekking. All’esterno della casa, i partecipanti hanno trovato una ruota contenente le principali caratteristiche offerte dal modello e una cassa con diversi aggettivi al suo interno. La missione dei partecipanti era quella di assegnare le caratteristiche ai loro colleghi e scambiare alcune sulla piattaforma dove erano riuniti.

I due finalisti con le caratteristiche connettività e design robusto, a cui il veicolo è fortemente associato, hanno gareggiato per l’auto Fiat. Alla fine, soltanto uno è stato il fortunato e ha scelto la chiave che collegava il modello, vincendo la versione top di gamma della Mobi.

Fiat Mobi Trekking: la versione top di gamma protagonista al Big Brother Brasil 2021

La casa automobilistica torinese ha completamente riprogettato questa vettura per rispondere alle esigenze di muoversi con disinvoltura nei centri urbani. Il veicolo è già noto agli utenti brasiliani per la sua praticità, essendo facile da guidare e parcheggiare. La leggerezza della Fiat Mobi si traduce anche in buone prestazioni e stabilità.

La Mobi Trekking, il modello top di gamma del veicolo, offre una dose extra di avventura e divertimento. Fra le caratteristiche proposte da questa variante abbiamo una maggiore altezza da terra (190 mm) e l’angolo di attacco più grande della categoria (24°) che gli consente di attraversare facilmente ostacoli come dossi e buche.

Troviamo inoltre delle barre al tetto longitudinali che aumentano l’altezza e rendono la vettura più imponente, un tetto bicolore, dei coprimozzi scuri dal design esclusivo, dei cerchi in lega da 14″, degli specchietti retrovisori con calotte in Piano Black, delle fasce laterali e delle maniglie delle porte verniciate nello stesso colore della carrozzeria e tanto altro ancora.

Un altro punto forte della Fiat Mobi Trekking è la sua praticità in quanto facilita l’entrata e l’uscita dei passeggeri grazie all’ampio angolo di apertura delle porte posteriori (75°). Una volta entrati nell’abitacolo, ci sono diversi spazi in cui riporre piccoli oggetti: nella console centrale e nelle porte anteriori.

