Ram 1500 TRX sfida un Ford Flex modificato in una drag race

Nonostante sia un pick-up al 100%, quando si sente parlare del nuovo Ram 1500 TRX si fa subito riferimento alle gare di accelerazione. Questo perché il modello nasconde sotto il cofano il motore che troviamo sulle Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat. Stiamo parlando dell’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che nel TRX è in grado di sviluppare una potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima.

In fondo all’articolo trovate una delle ultime drag race in cui il 1500 TRX è stato recentemente protagonista. In questo caso, il pick-up Hellcat da oltre 700 CV ha affrontato un Ford Flex modificato. Si tratta più nello specifico di un esemplare equipaggiato con un V6 biturbo da 3.5 litri (allora disponibile come optional) che di serie eroga 360 CV di potenza (o 370 CV a partire dal model year 2013).

Ram 1500 TRX vs Ford Flex drag race

Ram 1500 TRX: il potente pick-up Hellcat gareggia contro un Ford Flex da circa 500 CV

Molto probabilmente, il Ford Flex in questione è stato modificato da un tuner con sede nel Michigan e dispone di un pacchetto chiamato T550. Il preparatore ha aggiunto una serie di chicche per trasformarlo in un temibile avversario per il Ram 1500 TRX. Fra le modifiche troviamo turbocompressori aggiornati, presa d’aria fredda, convertitori catalitici ad alto flusso, carburante a 93 ottani, iniezione di metanolo e altro ancora.

Adesso, il motore EcoBoost del Flex riesce a produrre 403 CV e 450 nm alle ruote. Ciò si traduce in una potenza all’albero motore compresa fra 450 e 500 CV. Per quanto riguarda il pick-up Hellcat, non è stata menzionata alcuna eventuale modifica, quindi il motore Hemi con sovralimentazione dovrebbe produrre la potenza standard.

Da notare che entrambe le vetture sono dotate di trasmissioni automatiche, anche se il cambio a 8 rapporti del Ram 1500 TRX dovrebbe essere più veloce di quello a 6 marce del Ford Flex. Non manca la trazione integrale su tutte e due i veicoli. Un altro numero da menzionare prima di lasciarvi con la drag race (che trovate dopo la galleria fotografica) è la differenza di peso tra i due di circa 860 kg a sfavore del TRX.





