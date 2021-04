Stellantis dona 4 milioni di dollari in USA

Stellantis sta donando 4 milioni di dollari per costruire una nuova Advanced Manufacturing Career Academy per gli studenti del distretto scolastico di Detroit. “È di questo che si tratta, investire nella nostra gioventù”, ha detto il dottor Nikolai Vitti, sovrintendente del distretto comunitario delle scuole pubbliche di Detroit.

“Attraverso la nostra partnership con il distretto e Detroit at Work, abbiamo investito, in Stellantis, 4 milioni di dollari per dare vita alla Southeastern High School Advance Manufacturing Academy”, ha affermato Christine Estereicher, portavoce del gruppo guidato da Carlos Tavares. Mercoledì i partner hanno annunciato il completamento della prima fase della nuova accademia, mentre iniziano i lavori per la fase due.

“Stiamo solo completando la fase uno, in cui gli studenti hanno accesso a un corso di informatica, a aule rinnovate che modernizzano le aule per l’esperienza IT“, ha detto Vitti. “Andando avanti, gli studenti saranno in grado di prendere lezioni di saldatura, macchinari, robotica”. Gli studenti dicono che stanno già vedendo l’impatto della formazione.

“All’inizio non sapevo nulla di produzione, ora ho una migliore comprensione”, ha detto la studentessa Madison Johnson. “Non sapevo davvero quale fosse il suo scopo o come funzionasse. Ma ora ho una migliore comprensione.”

Quando gli studenti vengono introdotti a questa istruzione e formazione ad alta tecnologia, le porte si aprono per opportunità di lavoro dopo aver finito la scuola. “Noi di Stellantis, speriamo che ci considerino un luogo da cui iniziare il loro percorso lavorativo”, ha affermato Estereicher.

