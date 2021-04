DS 9 E-Tense: ecco come parcheggiare automaticamente

La nuova DS 9 E-Tense, oltre a proporre un gruppo propulsore ibrido plug-in all’avanguardia e ad alta efficienza, sfoggia la possibilità di parcheggiare automaticamente tra i suoi vantaggi della guida autonoma. Ciò è possibile grazie a un sistema che prende il nome di DS Park Pilot. Questo nome integra infatti sia la parola parcheggio che il termine guidatore.

Il funzionamento di questo sistema è davvero semplice. È necessario mantenere la velocità al di sotto dei 30 km/h per poi attivare la modalità di ricerca parcheggio tramite il display touch centrale della berlina ibrida plug-in.

DS 9 E-Tense frontale

DS 9 E-Tense: il sistema DS Park Pilot permette alla vettura di parcheggiare automaticamente

A questo punto va indicato il tipo di parcheggio che si vuole eseguire, tra pettine oppure parallelo, a destra o a sinistra. Dopo questi tre passaggi intuitivi, il sistema DS Park Pilot individuerà il parcheggio adatto alle dimensioni della DS 9 E-Tense.

Successivamente vanno tolte le mani dal volante e bisogna posizionare il cambio automatico in N (neutro). Sarà sufficiente tenere premuto il pulsante Park presente sulla leva del cambio per iniziare a sfruttare questa interessante funzionalità.

I differenti parametri vengono controllati automaticamente dal sistema, ossia accelerazione, frenata e direzione dello sterzo, con il risultato di trasformare le manovre di parcheggio stesse in un momento di svago.

L’intera manovra viene resa possibile grazie a un sistema composto da sensori e telecamere che inviano i dati alla centralina per elaborare automaticamente le operazioni giuste da far eseguire alla DS 9 E-Tense, in maniera completamente sicura e soprattutto affidabile.

Alla ripartenza dal parcheggio sarà nuovamente il DS Park Pilot ad eseguire la manovra, lasciando al guidatore soltanto il piacere di scoprire le emozioni che si provano alla guida dell’ammiraglia francese.

Come potete vedere, dunque, sono sufficienti passaggi, semplici ed intuitivi, per risolvere rapidamente una manovra che spesso viene ripetuta più volte ogni giorno. Infine, questa caratteristica va ad aggiungersi alla altre peculiarità offerte dalla vettura come il suo bellissimo design.

