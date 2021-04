Ferrari nomina Charlie Turner di Top Gear come chief content officer

Ferrari ha nominato Charlie Turner, direttore editoriale di Top Gear della BBC, per la nuova posizione di chief content officer. Lo ha confermato ufficialmente la casa automobilistica del cavallino rampante questo martedì. Questo annuncio arriva mentre il produttore di supercar e il team di Formula Uno cercano di rafforzare il potenziale di crescita del proprio marchio attraverso nuovi prodotti di lusso come collezioni di abbigliamento e accessori, nonché offerte di intrattenimento e servizi esclusivi per i clienti.

Ferrari ha nominato Charlie Turner, direttore editoriale di Top Gear della BBC come nuovo chief content officer

Turner assumerà la posizione in Ferrari a partire da questa estate per guidare la spinta della Ferrari a diventare “un produttore di livello mondiale di contenuti multimediali di alta qualità su tutte le piattaforme”, ha detto la società italiana. Guiderà lo sviluppo delle relazioni di contenuto commerciale di Ferrari con le principali organizzazioni di media globali e con le piattaforme di social media e digitali, ha aggiunto.

Insomma sicuramente una novità importante per la casa automobilistica di Maranello che anche così spera di fare un ulteriore salto in avanti nella sua organizzazione con l’obiettivo di migliorare sempre di più e confermare la sua posizione di leader nel settore del lusso.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale, Ferrari elettrica, piani futuri di Stellantis: le migliori news della settimana

Ti potrebbe interessare: Ferrari: la metà degli esemplari venduti in UK nel 2020 avevano targhe personalizzate

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI