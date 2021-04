La nuova Mokka arriva presso i concessionari Opel in Portogallo

La nuova Opel Mokka ha già raggiunto tutti i concessionari Opel in Portogallo, essendo esposta negli showroom e disponibile per i test drive. Il suo debutto è stato scandito da un nuovo spot pubblicitario lanciato per l’occasione dal marchio tedesco di Stellantis.

La nuova campagna pubblicitaria è all’insegna del motto “Menos Normal. Mais Mokka ”. La campagna pubblicitaria, che dal 19 aprile sarà presente su tutti i media più importanti del Portogallo, inizia con l’inaugurazione di un grande pannello bifacciale situato in Avenida 24 de Julho, a Lisbona. Questo ‘cartellone pubblicitario’, uno dei più grandi del paese, misura circa 35 metri di lunghezza e 3 metri di altezza. La superficie totale dello schermo è di 105 metri quadrati. Il pannello ha un’illuminazione avanzata con punti salienti che mettono in risalto i due modelli Mokka e Mokka-e.

Con la nuova generazione di Opel Mokka, Opel presenta un nuovo concetto di “design” che implementerà in tutti i suoi nuovi modelli nel prossimo decennio. La nuova Mokka è il primo modello a mostrare il nuovo “volto” del marchio tedesco, “Opel Vizor”. Nell’abitacolo spicca un altro debutto assoluto: il Pure Panel, integrato in un ‘cockpit’ completamente digitale. L’intera gamma, Mokka e Mokka-e, è distribuita su quattro livelli di allestimento – Edition, Elegance, GS Line e Ultimate – con prezzi a partire da 21.100 euro.

