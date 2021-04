Nuova Citroën C3 emerge ancora in foto spia prima della presentazione

Sappiamo che Citroën intende lanciare presto in India e in Brasile la nuova generazione della Citroën C3 che sarà venduta sotto forma di un SUV compatto. Questo modello andrà a sostituire la C3 Aircross e l’attuale C3. In aggiunta, proprio questo prodotto sarà il primo del marchio di Stellantis ad essere sviluppato localmente in India.

La Citroën C3 2022 è stata ancora una volta immortalata in foto sotto forma di un prototipo durante un test svolto sulle strade brasiliane. Il brand automobilistico francese inizierà la sua fase di cambiamento in India a partire dalla seconda metà di quest’anno con l’arrivo della nuova C3. Con il suo stile da berlina avventurosa, il modello sarà equipaggiato con un motore 16V da 1.6 litri, abbinato a trasmissioni sia manuali che automatiche.

Nuova Citroën C3: le ultime due foto spia emerse in rete confermano la sua natura da SUV

Uno dei principali obiettivi di Citroën con questo veicolo è quello di portare sul mercato un rivale diretto del Renault Sandero, quindi ha deciso di apportare delle modifiche alla struttura della Citroën C3 rendendola più grande. Inoltre, la casa francese ha affermato che questo modello segnerà l’arrivo di auto più moderne e tecnologiche nel mercato brasiliano.

Sappiamo che la C3 2022 sarà costruita nello stabilimento di Porto Real (Rio de Janeiro) utilizzando una versione semplificata della piattaforma CMP ideata appositamente per i paesi emergenti come India e Brasile. In base alle ultime indiscrezioni emerse su Internet, la lunghezza complessiva del veicolo sarà di circa 4 metri. Ciò consentirà ai futuri acquirenti di sfruttare i vantaggi fiscali disponibili in India per le auto di lunghezza inferiore a 4 metri.

A livello di design, gli specchietti retrovisori esterni avranno un aspetto simile a quelli della Peugeot 208 mentre la linea dei finestrini laterali sarà identica a quella della C5 Aircross. Sulla parte anteriore troveremo dei fari divisi con luci diurne a LED posti nella parte superiore, che si collegano alla griglia.

Infine, a bordo della nuova Citroën C3 non mancheranno cerchi da 15”, sospensioni sollevate, rivestimento in plastica nera posto su tutto il corpo del veicolo e generose prese d’aria che la rendono più robusta rispetto all’attuale generazione.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI