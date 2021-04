Tesla Model 3 batte Alfa Romeo Giulia come miglior berlina premium del 2021

MotorTrend ha stilato la sua consueta classifica delle migliori auto divise per categorie. Dopo che nel 2020 aveva perso la prima posizione a causa dei problemi legati alla sicurezza, il 2021 ha visto trionfare Tesla Model 3 come miglior berlina premium battendo le rivali a combustione. Tra queste anche la berlina della casa automobilistica del Biscione Alfa Romeo Giulia che si è dovuta accontentare del quinto posto in questo concorso di MotorTrend.

Tesla Model 3 batte Alfa Romeo Giulia: è lei la miglior berlina premium del 2021 secondo MotorTrend

In tanti si domandano come mai solo adesso la berlina di Tesla ha ottenuto questo riconoscimento essendo arrivata sul mercato ormai da diversi anni. Secondo MotorTrend la qualità di costruzione della Model 3 è migliorata parecchio da quando è stata introdotta per la prima volta, con problemi come spazi tra i pannelli irregolari e disallineamenti di vernice ravvisati in passato e ora quasi eliminati. Con questi problemi alle spalle, il veicolo ha ottenuto più punti e ha iniziato a battere la concorrenza. Ha quasi vinto lo scorso anno e finalmente lo ha fatto quest’anno.

Di Tesla Model 3 la giuria ha valutato positivamente la silenziosità, la buona autonomia e una rete di ricarica di Tesla che garantisce una certa tranquillità alla sua clientela. Questa volta dunque Alfa Romeo Giulia, che di solito è regina dei concorsi, come dimostrano i numerosi premi fin qui ottenuti, deve accontentarsi del quinto posto venendo superata anche da Genesis G70, da Audi A4 e da Volvo S60 rispettivamente seconda, terza e quarta secondo Motor Trend.

