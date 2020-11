Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sfida una Tesla Model 3 in una drag race

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio era inizialmente considerata una delle poche alternative alle tre berline performanti provenienti dalla Germania: BMW M3, Mercedes-AMG C 63 e Audi RS4. Guardando la sua scheda tecnica è abbastanza semplice capire il perché. La vettura del Biscione, infatti, propone delle prestazioni davvero interessanti e inoltre è dotata di una configurazione a trazione posteriore molto ricercata dalle persone.

Sotto il cofano si nasconde un motore V6 biturbo da 2.9 litri capace di sviluppare una potenza di 510 CV e 600 nm di coppia massima, il che rende la Giulia Quadrifoglio davvero straordinaria. Nonostante il design italiano e le performance top, la berlina italiana non è stata molto presa in considerazione nelle drag race rispetto alle tre auto tedesche citate ad inizio articolo.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: la berlina da 510 CV gareggia contro una Tesla Model 3

In questo articolo, però, ve ne proponiamo una realizzata dal famoso youtuber italiano Marchettino. In particolare, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è stata messa a confronto con una particolare Tesla Model 3. Si tratta più nello specifico della versione Long Range AWD. Ciò significa che dispone di due motori come la variante Performance ma si concentra principalmente sull’autonomia.

Almeno sulla carta, la berlina della casa automobilistica di Arese riesce ad essere più veloce nello scatto da 0 a 100 km/h (3,9 vs 4,4 secondi) e inoltre propone più coppia e potenza. Tuttavia, la Quadrifoglio è oltre 200 kg più pesante della Model 3. Ad ogni modo, per scoprire maggiori informazioni sulla drag race condotta da Marchettino, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

