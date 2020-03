Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Vs Tesla Model 3 e Bmw M3: la sfida di Chris Harris

Una delle recensioni più intriganti della stagione 27 di Top Gear ha visto Chris Harris a bordo di una Tesla Model 3 Performance sfidare tre delle berline sportive europee più raffinate del mercato. La video recensione è iniziata con una gara tra la Tesla completamente elettrica, una Mercedes- AMG C 63 S, un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e una BMW M3. Per garantire che la gara fosse il più competitiva possibile, si è svolta per oltre 80 chilometri.

Non sorprende che nella sfida di accelerazione la Tesla Model 3 Performance raggiungendo una velocità spaventosa abbia facilmente superato i suoi rivali con motore a combustione arrivando a 160 km / h in pochi secondi. Lentamente, però, le Mercedes-AMG C 63 S, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e la M3 hanno iniziato ad avvicinarsi alla vettura di Tesla mentre raggiungevano i 209 km / h. La Mercedes è riuscita a superare Tesla Model 3 poco prima del traguardo, ma l’EV ha battuto l’Alfa Romeo e la BMW.

Per il secondo test, l’equipaggio di Top Gear ha allestito un circuito ad ostacoli stretto e tortuoso per vedere se la Tesla poteva battere la potente Alfa Romeo in questo tipo di test. Secondo Harris, la Giulia è meravigliosamente piacevole da guidare soprattutto in curva. In confronto, Tesla Model 3 Performance è molto meno piacevole da guidare. Tuttavia, nonostante ciò l’auto elettrica è riuscita a battere l’Alfa Romeo, principalmente a causa della sua capacità di lanciarsi in curva con così tanta velocità. In seguito a questo test, Chris Harris ha annunciato l’intenzione di acquistare una Tesla Model 3.

