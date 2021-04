Peugeot 208: prime informazioni sul restyling

Dalla Francia nelle scorse ore sono trapelate le prime informazioni sul restyling di Peugeot 208. La vettura della casa automobilistica del Leone è stata lanciata sul mercato nel mese di ottobre del 2019. Secondo informazioni provenienti dalla Francia ed in particolare da L’Argus, si presume che il suo restyling possa venire presentato entro la fine del 2023.

Si tratta di un veicolo che sta avendo un grande successo sul mercato, dunque il suo restyling offrirà solo piccolissimi ritocchi dal punto di vista estetico. Qualcosa però cambierà visto che il nuovo capo del design di Peugeot ha promesso ritocchi per tutti i modelli attualmente presenti in gamma. Per quanto riguarda il restyling di Peugeot 208 nel 2023 è sicuro ad esempio il ritocco di griglia e scudo dove verrà inserito il nuovo logo di Peugeot già visto con la recente 308.

Secondo fonti interni i designer di Peugeot potrebbe allargare visivamente la griglia per fare più spazio al nuovo logo. All’interno, nessuna rivoluzione è prevista per l’i-cockpit. La Peugeot 208 aggiornerà il suo sistema multimediale, in particolare in termini di funzionalità e velocità.

Farà riferimento a quello della Peugeot 308 che si distingue per una nuova interfaccia oltre che per un sistema operativo completamente rivisto. L’attuale schermo da 7 pollici dovrebbe crescere mentre il background tecnologico della city car si arricchirà in termini di ausili alla guida, evoluzione resa possibile dal passaggio alla generazione 2 della piattaforma CMP.

Per quanto riguarda infine la gamma dei motori questa sarà sempre basata sul motore a benzina 1.2 PureTech che però dovrebbe subire alcune modifiche per venire adeguato a Euro 7. Novità importanti dovrebbero arrivare anche per la versione ibrida e soprattutto per quella elettrica che saranno rese ancora più efficienti rispetto ai modelli attuali. Maggiori dettagli sul restyling di Peugeot 208 arriveranno sicuramente già nel corso dei prossimi mesi.

