Citroën C3 WRC: scopriamo le prestazioni della vettura da rally

Lo youtuber 19Bozzy92 ha realizzato un video tributo dedicato alla Citroën C3 WRC, combinando varie clip catturate anche da altri youtuber durante alcuni eventi del periodo 2017-2018. Egli sostiene che questa è stata la prima vera auto dell’era Plus del campionato mondiale di rally che è riuscito a vedere e a riprendere quando era ancora in forma prototipale.

A livello di specifiche, la C3 WRC in questione nasconde sotto il cofano un motore turbo a quattro cilindri in linea da 1.6 litri a iniezione diretta e con elettronica Magneti Marelli, in grado di sviluppare una potenza massima di 380 CV a 6000 g/min e 400 nm di coppia massima a 4500 g/min. Si tratta dello stesso propulsore utilizzato e sviluppato per la vettura C-Elysée WTCC.

Citroën C3 WRC: l’auto da rally ci mostra le sue prestazioni di alto livello

Accanto al powertrain è stata installata una trasmissione sequenziale a 6 rapporti, oltre alla trazione integrale permanente con differenziale centrale idraulico. Verso la fine del 2019 è stato testato un nuovo pacchetto aerodinamico ma purtroppo non è mai stato impiegato in nessuna gara ufficiale del World Rally Championship perché Citroën si è ritirata alla fine della stagione.

Come detto poco fa, i vari spezzoni del filmato sono stati ripresi durante diversi eventi tenutisi fra il 2017 e il 2019: WRC Rallye Monte-Carlo 2017, 2018 e 2019, ADAC Rallye Deutschland 2017 e Festival of Speed 2018 e 2019.

La Citroën C3 WRC è stata progettata e sviluppata dalla Citroën World Rally Team, il reparto sportivo della casa automobilistica francese, per competere nel campionato del mondo rally a partire dalla stagione 2017.

All’inizio della stagione 2016, Citroën rinunciò a partecipare come squadra ufficiale al mondiale WRC, prendendosi un anno sabatico per tornare con una vettura completamente nuova per il 2017. Dopo la galleria fotografica trovate il video pubblicato su YouTube in cui poter scoprire le prestazioni della Citroën C3 WRC.

