Cruise raccoglie 2,75 miliardi di dollari per continuare a lavorare sulla guida autonoma

Cruise, una nota azienda che si occupa di sviluppare veicoli a guida autonoma, ha raccolto 2,75 miliardi di dollari attraverso un nuovo round di finanziamenti proveniente da alcune società come Walmart. Sebbene le specifiche del round di finanziamento siano ancora scarse al momento, ha permesso di aumentare il valore della startup a oltre 30 miliardi di dollari.

All’interno di una dichiarazione rilasciata a Reuters, un portavoce di Cruise ha dichiarato: “Siamo concentrati sul nostro percorso verso la commercializzazione in questo momento, ma le IPO in corso nello spazio in questo momento sono una grande indicazione della forza del settore e dell’opportunità della guida autonoma“.

Cruise: ricevuto un nuovo finanziamento di 2,75 miliardi di dollari

Grayson Brulte, presidente della società di consulenza Brulte & Co, ha invece affermato: “Cruise sta attuando una strategia globale con i partner giusti. Alla fine della giornata dipenderà da chi può tagliare le migliori offerte che a lungo termine generano entrate e profitti“.

La notizia di quest’ultimo round di finanziamento arriva solo un mese dopo che Cruise ha annunciato che acquisirà la startup Voyage la quale si occupa sempre di guida autonoma. La maggior parte dei 60 dipendenti di Voyage dovrebbero entrare a far parte della compagnia mentre la società prepara un servizio di robotaxi a San Francisco.

All’inizio di quest’anno, Honda ha annunciato che svilupperà un servizio di mobilità a guida autonoma in Giappone in collaborazione con General Motors e Cruise. Il piano attuale prevede l’invio di una serie di veicoli di prova a guida autonoma in Giappone entro la fine dell’anno.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI