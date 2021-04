Una Dodge Charger R/T del 1970 completamente originale è in vendita

Il 1970 è senza dubbio l’anno migliore per le muscle car americane. Era l’anno prima che entrassero in vigore le nuove restrizioni sulle emissioni e le case automobilistiche di Detroit stavano portando sul mercato le auto più potenti di allora. Il 1970 fu l’ultimo anno anche per la Dodge Charger di seconda generazione nelle concessionarie.

Alcuni preferiscono il design utilizzato all’epoca dalla casa automobilistica statunitense rispetto a quello della più moderna Challenger, con il suo corpo lungo e il tetto da fastback. Inoltre, la vettura disponeva di fari nascosti e una barra luminosa nella parte posteriore. Su eBay è disponibile all’acquisto una Dodge Charger R/T del ‘70 dipinta in Burnt Orange.

Dodge Charger R/T: un bellissimo esemplare del 1970 è in cerca di una nuova casa

Secondo la descrizione dell’annuncio di vendita, la coupé è stata riverniciata in maniera accurata, comprese le strisce nere e il tettuccio in vinile. L’abitacolo dispone di un rivestimento coordinato con l’esterno in quanto abbiamo interni marroni sportivi con inserti cromati e finiture in legno sul cruscotto e sulla console centrale.

La caratteristica più importante di questa Charger R/T è però il suo motore 440 V8 corrispondente ai numeri. Anche se non è l’onnipresente e più apprezzato 426 Hemi, il Magnum da 7.2 litri è capace di erogare ancora 380 CV di potenza. Accanto al propulsore troviamo un cambio automatico a 3 rapporti e varie opzioni come servosterzo e servofreno.

Proprio come l’esterno e l’abitacolo, il vano motore di questa muscle car sembra completamente intatto e inoltre il venditore ha recentemente cambiato alcune parti. La Dodge Charger R/T viene pubblicizzata come funzionante al 100% e ciò non sorprende viste le sue condizioni, visibili nelle foto. Inoltre, il contachilometri mostra soltanto 40.623 km.

Per quanto riguarda il prezzo, la muscle car classica attualmente ha raggiunto la somma di 49.900 dollari (41.642 euro) e sono state piazzate 16 offerte fino ad ora.

