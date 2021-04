Nuova Jeep a sette posti: un altro prototipo avvistato nella notte

I prototipi del nuovo SUV Jeep a sette posti, conosciuto internamente con il nome di Progetto 598, continuano a trapelare in foto spia. L’ultimo muletto di prova completamente camuffato del misterioso veicolo è stato avvistato a Pernambuco.

L’inedita Jeep a sette posti arriverà sul mercato brasiliano nell’ultimo trimestre del 2021. Sotto il cofano troveremo motori turbodiesel da 2 litri con maggiore coppia e potenza e turbo benzina da 1.3 litri da 185 CV e 270 nm di coppia.

Jeep: un nuovo prototipo del Progetto 598 è stato immortalato in foto spia

L’attesissimo SUV sarà il quarto prodotto ad essere assemblato all’interno dello stabilimento Stellantis di Goiana (Pernambuco) e sarà costruito utilizzando una versione ampliata della piattaforma Small Wide 4×4 usata per Renegade e Compass e per il Fiat Toro. Inoltre, questo pianale sarà impiegato per sviluppare altri nuovi prodotti sempre nella fabbrica brasiliana.

Il nuovo SUV Jeep a tre file condividerà molte caratteristiche con la Compass e avrà un frontale esclusivo e diverse finiture all’interno. Inoltre, sempre secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, ci caranno più tecnologie rispetto alla sorella come ad esempio la possibilità di effettuare pagamenti tramite il sistema di infotainment grazie a una collaborazione tra Stellantis e Visa.

Purtroppo, il nome ufficiale del misterioso Sport Utility Vehicle brasiliano deve essere ancora rivelato dalla casa automobilistica statunitense ma sappiamo che conterrà le lettere ER, quindi non si esclude il possibile ritorno del nome Commander.

Come detto nelle scorse righe, la Jeep 598 condividerà diverse caratteristiche con la Compass 2022 fra cui il cofano motore e i parafanghi. Tuttavia, troveremo un nuovo paraurti anteriore e dei fari leggermente ridisegnati. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni sul nuovo SUV a sette posti di Jeep.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI