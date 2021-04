San Marino Rally 2021: tutte le informazioni

Si avvicina l’appuntamento con il San Marino Rally 2021, in programma nell’ultimo weekend di giugno. La gara della Repubblica del Titano, valida per il Campionato Italiano Rally (CIR), è una delle più amate del calendario agonistico. Del resto, Miki Biasion la definisce spesso come “l’università dello sterrato“. Ora, dopo due anni di assenza, ecco il rientro nel tricolore della specialità. Un importante successo per la Federazione Motoristica Sammarinese, cui va il merito dell’organizzazione, insieme ad ACI Sport.

Oltre che per l’assoluto, la sfida sul Titano sarà valevole per il Campionato Italiano Rally Terra e per l’Italiano Junior. La gara avrà un coefficiente elevato, pari a 1.5: sarà quindi una fra le manifestazioni più importanti della serie tricolore. Facile immaginare un alto numero di iscritti, anche in virtù del ricco assortimento di categorie e titolazioni, ma un forte motivo di richiamo giunge dalla storia. L’albo d’oro del San Marino Rally porta incisi nomi importanti, come quelli del già citato Biasion, di Munari, Cunico, Aghini, Grossi, Ercolani, Navarra ed Andreucci. Credo che basti.

Spazio anche per le auto storiche

Il via alle danze è fissato per la giornata di venerdì 25 giugno, con la Power Stage “San Marino”, trasmessa in diretta televisiva. Sabato 26 giugno andrà in scena la seconda e conclusiva parte di gara. Qui si scriverà la storia del San Marino Rally 2021. Base logistica della corsa, come al solito, sarà la struttura del Multieventi Sport Domus, a Serravalle di San Marino, che ospiterà il quartier generale dell’evento.

Lo scorso anno la sfida valevole per il Campionato Italiano Rally Terra vide ben tre equipaggi racchiusi in appena 1″3 ed addirittura la necessità dell’uso della prova discriminante per assegnare la vittoria all’equipaggio composto dal boliviano Marco Bulacia Wilkinson e dall’argentino Marcelo Der Ohannesian, su Skoda Fabia R5, davanti a Simone Campedelli e Tania Canton su Volkswagen.

In abbinamento al San Marino Rally 2021 si svolgerà il 6° San Marino Rally Historic, valevole per il Campionato Italiano Rally Terra Storico. Lo scorso anno, in questa categoria, il successo andò al monegasco Mauro Sipsz navigato da Monica Bregoli. I due si imposero con la loro affascinante Lancia Stratos, davanti ai sammarinesi Bruno Pelliccioni-Mirko Gabrielli, su Ford Escort RS.

Programma San Marino Rally 2021

Mercoledì 23 giugno 2021

-19.30 – 22:00 Consegna documentazione Rally Headquarter Multieventi Sport Domus

Giovedì 24 giugno 2021

-08:00 – 13:00 Consegna documentazione – Rally Headquarter Multieventi Sport Domus

-09:00 – 17:00 Ricognizioni del percorso

-14:00 – 22:00 Multieventi Sport Domus P.le Giovanni Paolo II – Serravalle di San Marino (RSM)

-Ingresso team in parco assistenza

-18:00 Prima riunione dei Commissari Sportivi Rally Headquarter

-20:00 – 23:00 Verifche Tecniche piloti prioritari e piloti iscritti al CIR e CIRT

-Parco Assistenza P.le Giovanni Paolo II – Serravalle di San Marino (RSM)

Venerdì 25 giugno 2021

-07:00 – 09:00 Ingresso team in parco assistenza Multieventi Sport Domus P.le Giovanni Paolo II – Serravalle di San Marino (RSM)

-08:00 – 11:00 Verifche tecniche regolamentate Parco Assistenza Multieventi Sport Domus

-08:00 – 10:30 Shakedown piloti prioritari e piloti iscritti al CIR e CIRT

-10:30 – 12:30 Shakedown/ piloti non prioritari e piloti non iscritti al CIR e CIRT

-16:30 Partenza Rally – Power Stage San Marino

Sabato 26 giugno 2021

-08:30 Partenza Rally- uscita parco assistenza

-18:30 Arrivo del Rally – Premiazioni

*Un programma specifico è previsto per gli iscritti al 6° San Marino Rally Historic e al 7° San Marino Cross Country/Side by Side, con accrediti da giovedì 24 giugno, le ricognizioni venerdì 25 e la gara al seguito dei concorrenti del San Marino Rally 2021.

Fonte | San Marino Rally e Massimo Salvucci

