DS Automobiles è main partner della Federazione Italiana Golf

Il 2021 si conferma come anno in cui DS Automobiles prosegue la propria crescita, anche in termini di immagine. La casa automobilistica francese ha siglato un accordo di tre anni con la Federazione Italiana Golf che prevede una serie di attività che porteranno visibilità alla gamma E-Tense.

La definizione di green, che identifica comunemente il golf, si rivela anche attraverso il colore dei campi su cui i giocatori si sfidano in un silenzio rotto solo dal lancio delle palline. Questa filosofia è presente anche nel lato più sostenibile dei modelli di DS Automobiles.

DS Automobiles: firmato un accordo di tre anni con la Federazione Italiana Golf

La sigla E-Tense identifica oggi la mobilità elettrificata secondo il brand e costituisce una gamma composto dalla DS 3 Crossback E-Tense 100% elettrica, dalla DS 7 Crossback E-Tense 4×4 ibrida plug-in e dalla DS 9 E-Tense ibrida plug-in. Questa interpreta da sempre un ruolo d’aspirazione e si rivela un perfetto biglietto da visita nel frequentare l’unicità che circonda il mondo del golf.

La gamma E-Tense e il mondo del golf hanno in comune diversi valori quali raffinatezza, attenzione al dettaglio, benessere a bordo, tecnologia, sostenibilità ambientale e savoir-faire. Grazie alla gamma E-Tense, la mobilità a zero emissioni è avvolta nel silenzio al passaggio della vettura. A bordo, invece, c’è tutto lo spazio necessario per trasportare l’immancabile attrezzatura che compone il corredo di ogni golfista.

Il sodalizio di questi mondi si concretizza con una partnership tra DS Automobiles e la Federazione Italiana Golf. Quindi, il marchio francese sarà main partner della federazione, title sponsor dell’Open d’Italia e main sponsor dell’Italia Pro Tour. La presenza di DS Automobiles sarà costante in tutti i circoli partner e l’immagine del marchio accompagnerà i golfisti in ogni fase del gioco.

Francesco Calcara, managing director di DS Automobiles Italia, ha detto: “Cercavamo per il nostro brand un territorio a noi affine che potesse diventare un terreno di gioco dove esprimere tutto il nostro savoir-faire. DS Automobiles sarà al fianco di tutti gli appassionati di golf in questo periodo per far vivere i valori di lusso e sostenibilità che trovano la loro perfetta realizzazione nella gamma E-Tense, composto da modelli elettrici e plug-in hybrid. Lo stile e la raffinatezza, anche quando si viaggia, sono certamente valori che un appassionato di golf oggi ricerca e noi abbiamo la risposta per soddisfare questo suo desiderio. La tecnologia, la qualità dei materiali, l’attenzione al dettaglio e la sostenibilità ambientale con cui ogni nostro modello viene progettato sono elementi che caratterizzano anche il gioco del golf. La mobilità ‘green’ si associa immediatamente al contesto nel quale gli appassionati giocano ogni giorno. Con la nostra presenza territoriale nel mondo del golf daremo loro l’opportunità di testare l’eleganza in movimento della gamma E-Tense di DS Automobiles“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI