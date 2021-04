Citroën C1 Urban Ride: presentata la nuova versione della city car

Citroën ha presentato nelle scorse ore un nuovo allestimento per la Citroën C1 chiamato Urban Ride che sarà disponibile nel Regno Unito a partire da maggio 2021. La nuova versione si unirà agli allestimenti Shine e Airscape Shine già disponibili e prende il posto di quello Sense in uscita.

Inoltre, la nuova city car a cinque porte garantirà la continuazione della sua popolarità nel mercato britannico che conta già attualmente oltre 175.000 unità vendute dal lancio. Di serie, la nuova Citroën C1 Urban Ride propone cerchi Comet da 15” che migliorano lo stile della carrozzeria, passaruota allargati e finestrini oscurati.

Citroën C1 Urban Ride: la gamma britannica della city car si amplia con un nuovo allestimento

Il nuovo assetto conserva anche tutta l’agilità pratica della C1, con il suo corpo lungo soli 3,6 metri e una maneggevolezza garantita da un raggio di sterzata di soli 10,2 metri. I conducenti hanno la possibilità di personalizzare la C1 Urban Ride in una serie di colorazioni tra cui Scarlet Red, Ural White, Calvi Blue e Caldera Black con la possibilità di aggiungere un tetto bicolore opzionale in Caldera Black.

All’interno della nuova city car troviamo un abitacolo rifinito con un elegante tessuto in Metropolitan Grey e volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, massimizzando il comfort per il guidatore. Quest’ultimo può inoltre usufruire di una serie di servizi di intrattenimento tramite il display touch da 7 pollici e al supporto per Apple CarPlay e Android Auto.

Sotto il cofano della vettura si nasconde un motore benzina a tre cilindri di ultima generazione abbinato a un cambio manuale. Secondo la casa automobilistica francese, questo propulsore è conforme alla normativa Euro 6d ed emette 109 g/km di CO2. I prezzi per la nuova Citroën C1 Urban Ride partono da 12.815 sterline (14.698 euro) con inclusa una garanzia di 5 anni/100.000 miglia (160.934 km).

