Fiat 500 è l’auto elettrica più venduta in Italia nel 2021

Arrivano buone notizie per Fiat 500. La city car della principale casa automobilistica italiana è risultata essere l’auto elettrica più venduta fino ad ora in Italia nel 2021. Infatti nei primi 3 mesi dell’anno sono state consegnate ben 2.058 unità della celebre vettura italiana che viene prodotta a Mirafiori.

Con 2.058 unità immatricolate Fiat 500 è risultata essere l’auto elettrica più venduta in Italia nei primi 3 mesi dell’anno

Fiat 500 è la prima auto completamente elettrica del marchio di Torino. Oltre ad essere la più venduta nel 2021 l’auto con oltre 8 mila ordini è risultata essere la vettura elettrica preferita dagli italiani sin dal suo lancio. La cosa per Fiat è ancora più piacevole se si considera che nel primo trimestre del 2021 le vendite di EV sono aumentate di molto rappresentando ormai oltre il 30 per cento delle vendite totali di auto.

Santo Ficili Country Manager del gruppo Stellantis in Italia si è detto ovviamente molto soddisfatto dal risultato conseguito da Fiat 500 che si pone come l’auto elettrica preferita dagli automobilisti italiani.

Del resto il dirigente ha ribadito che Stellantis vuole porsi come vero e proprio punto di riferimento nel settore della mobilità sostenibile e dunque la 500 elettrica rappresenta il punto di partenza e non di arrivo per il marchio di Torino e più in generale per il gruppo guidato dall’amministratore delegato Carlos Tavares.

Dunque il primato di Fiat 500 rappresenta solo il primo passo verso una vera e propria leadership di Stellantis non solo in Italia ma a livello globale.

