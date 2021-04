Ferrari SF90: il backstage di Imola con Leclerc e Sainz | Video

Il mese scorso vi abbiamo mostrato il video di Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc impegnati sulla pista di Imola al volante di una Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano e di una SF90 Spider. Ora la casa di Maranello abbina a quel filmato un nuovo cortometraggio che ci porta dietro le quinte, nel cuore del set. Così possiamo gustare meglio le reazioni dei due piloti di Formula 1 e scoprire gli strumenti e i mezzi usati per le riprese. Le emozioni, anche in questo caso, sono assicurate.

Trovo interessanti i video dei backstage, perché regalano una tela più naturale rispetto ai prodotti finali, dove la perfezione è d’obbligo. Gli uomini del “cavallino rampante“, poi, sanno sempre come coinvolgere emotivamente il pubblico. I risultati, infatti, non deludono mai. Anche in questo caso è così.

Vedere le due Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano ed SF90 Spider all’opera, insieme nel circuito di Imola, dedicato ad Enzo e Dino Ferrari, è qualcosa di sensazionale. La cosa diventa epica con Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc al volante.

Emozioni al top con le Ferrari SF90

I due alfieri della scuderia emiliana nel Campionato del Mondo di Formula 1 sono le persone giuste per spremere il meglio dalle due hypercar, che erogano la bellezza di 1000 cavalli ciascuna. Quanto basta per fornire energia a un piccolo borgo. Tale potenza è fornita da un powertrain ibrido, frutto dell’integrazione fra un motore termico da 780 cavalli e tre unità elettriche da 220 cavalli. Superfluo dire che le prestazioni sono mostruose: roba da iperspazio, per intenderci.

A stupire non sono soltanto l’accelerazione, la ripresa e la velocità massima, ma soprattutto l’handling. Su questo fronte gli ingegneri e i collaudatori di Maranello si sono superati, scrivendo un nuovo riferimento per tutti. La finezza e l’efficienza dinamica emergono chiaramente nel filmato di Imola, con Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc. Il primo dei due al volante della Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano di colore rosso, l’altro al posto guida della Ferrari SF90 Spider di colore giallo.

Due auto estreme, che puntano a due clientele diverse. Più orientati alla pista gli acquirenti della coupé, specie se con l’Assetto Fiorano; più attenti alle emozioni a 360° gli acquirenti della versione scoperta, disposti a pagare un piccolo dazio prestazionale pur di giovarsi del piacere della guida a cielo aperto. Ma adesso non vogliamo più tediarvi con le parole. Lasciamo il ruolo comunicativo al video. Buona visione.

