Stellantis mantiene la produzione di un motore a benzina nel sito di Douvrin

Dalla Francia arriva la notizia che il gruppo Stellantis continuerà a produrre un motore a benzina di nuova generazione, l’EB Gen 3, nello stabilimento di Douvrin a Pas-de-Calais, con i dipendenti del sito che nei giorni scorsi hanno protestato vivacemente in quanto temevano per il loro lavoro. “Un sospiro di sollievo per i 1.443 dipendenti dell’ex stabilimento PSA, ma che non garantisce ancora la sopravvivenza del sito”, commenta un quotidiano regionale.

Stellantis continuerà a produrre un motore a benzina di nuova generazione, l’EB Gen 3, nello stabilimento di Douvrin

Stellantis, derivante dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler Automobiles, ha annunciato a febbraio che la produzione di un altro motore, un quattro cilindri montato su veicoli ibridi, sarebbe stata trasferita in Ungheria. Sabato circa 800 persone hanno manifestato in città contro il progetto.

“A seguito della mobilitazione di dipendenti, sindacati e funzionari eletti locali, abbiamo ricevuto conferma da @StellantisFR della produzione del nuovo motore EB Gen3 alla Française de Mécanique a Douvrin ha detto il presidente della regione Hauts-de-France, Xavier Bertrand, in un messaggio su Twitter.

Alla domanda all’inizio di marzo sul futuro del sito, il direttore generale di Stellantis, Carlos Tavares, ha risposto che lo stabilimento avrebbe accolto favorevolmente nuove attività dalla joint venture per la produzione di batterie Automotive Cells Company (ACC) forgiata con Total / Saft. Vedremo dunque se nelle prossime settimane nuove notizie positive arriveranno a proposto del famoso stabilimento francese.

