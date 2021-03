DS Automobiles presenta una nuova collezione di pellami di alta qualità

DS Automobiles ha presentato nelle scorse ore una nuova collezione di pellami della serie Lifestyle. La casa automobilistica di Stellantis, nota per l’estetica e la lavorazione della pelle di alta qualità all’interno delle sue vetture, ha realizzato una nuova collezione di accessori in pelle composta da tre parti tutte da abbinare.

In particolare, DS Design Studio Paris ha progettato un portafogli, una valigetta e una borsa da weekend per la nuova collezione, tutti oggetti caratterizzati da eleganza. Gli amanti della moda parigina possono ora acquistare la nuova collezione presso la DS Lifestyle Boutique.

DS Automobiles: tre nuovi accessori in pelle di alta qualità disponibili all’acquisto

I membri dell’esclusivo club clienti di DS Automobiles, il DS Club Privilège, possono beneficiare di vantaggi esclusivi nel momento in cui effettuano un ordine. In qualità di produttore automobilistico premium, il marchio francese è sinonimo di integrazione dell’alta moda parigina e dell’artigianato francese sin dalla fondazione nel 2015, quando è avvenuto lo spin-off da Citroën.

In collaborazione con stilisti di moda e rinomati artigiani francesi, il DS Design Studio Paris ha trasformato gli interni dei veicoli in un’oasi di benessere con un ambiente di lusso. Per poter godere dello stile unico di DS Automobiles fuori dal veicolo, la DS Lifestyle Boutique propone una serie di accessori da abbinare per gli amanti dell’eleganza parigina.

Con la nuova collezione Lifestyle, il brand offre delle creazioni in pelle di alta qualità per godere del savoir-faire di lusso nella lavorazione della pelle sotto forma di accessori davvero eleganti.

I parallelismi con gli interni delle vetture DS Automobiles sono inconfondibili come ad esempio la superficie Clous de Paris sulle cerniere oppure la pelle selezionata di alta qualità. Il portafogli, la valigetta e la borsa da weekend sono fatti in pelle Pieno Fiore liscia e naturale e realizzati in Francia.

